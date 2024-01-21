عربي
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير صاروخ أوكراني بالقرب من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم
https://sputnikarabic.ae/20240121/الجيش-الإسرائيلي-يسرق-15-مليون-شيكل-من-غزة-ويحولها-إلى-خزائن-بلاده-1085242952.html
الجيش الإسرائيلي يسرق 15 مليون شيكل من غزة ويحولها إلى خزائن بلاده
الجيش الإسرائيلي يسرق 15 مليون شيكل من غزة ويحولها إلى خزائن بلاده
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استحواذه على نحو 15 مليون شيكل من قطاع غزة وتحويلها إلى وزارة الدفاع وخزائن بلاده. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T13:15+0000
2024-01-21T13:15+0000
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/15/1085239816_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd8c8ae95f0e0419991f82aebaee9846.jpg
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي "سرقته" لنحو 15 مليون شيكل (الشيكل = 0.27 دولار) من قطاع غزة، وقام بتحويلها إلى وزارة الدفاع وخزينة الحكومة الإسرائيلية.وفي سياق متصل، دعا برلماني إسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، اليوم الأحد، إلى احتلال أجزاء كاملة من شمالي قطاع غزة وإقامة مستوطنات على أراضيها.وأجرت "القناة السابعة" الإسرائيلية مقابلة مع تسيفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية"، شدد من خلالها على احتلال وضم أجزاء كاملة من شمال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية عليها بزعم تعزيز الردع الإسرائيلي في القطاع، موضحًا أن صورة النصر للجيش الإسرائيلي لن تتم عبر صفقة سياسية، ولكن عبر إعادة المحتجزين بالقوة العسكرية، بهدف استعادة الردع والقوة الإسرائيليين أمام الفلسطينيين في قطاع غزة.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240121/وزير-إسرائيلي-نقلب-كل-حجر-ونمسح-كل-نفق-بحثا-عن-المحتجزين-ولن-نعقد-صفقة-مع-السنوار-والضيف-1085232673.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/15/1085239816_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_051741315524316d49e2dba1b5283a8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يسرق 15 مليون شيكل من غزة ويحولها إلى خزائن بلاده

13:15 GMT 21.01.2024
© AFP 2023حرب غزة
حرب غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استحواذه على نحو 15 مليون شيكل من قطاع غزة وتحويلها إلى وزارة الدفاع وخزائن بلاده.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجيش الإسرائيلي "سرقته" لنحو 15 مليون شيكل (الشيكل = 0.27 دولار) من قطاع غزة، وقام بتحويلها إلى وزارة الدفاع وخزينة الحكومة الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، دعا برلماني إسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، اليوم الأحد، إلى احتلال أجزاء كاملة من شمالي قطاع غزة وإقامة مستوطنات على أراضيها.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
وزير إسرائيلي: نقلب كل حجر ونمسح كل نفق بحثا عن المحتجزين ولن نعقد صفقة مع السنوار والضيف
08:43 GMT
وأجرت "القناة السابعة" الإسرائيلية مقابلة مع تسيفي سوكوت، عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية"، شدد من خلالها على احتلال وضم أجزاء كاملة من شمال قطاع غزة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية عليها بزعم تعزيز الردع الإسرائيلي في القطاع، موضحًا أن صورة النصر للجيش الإسرائيلي لن تتم عبر صفقة سياسية، ولكن عبر إعادة المحتجزين بالقوة العسكرية، بهدف استعادة الردع والقوة الإسرائيليين أمام الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMTИзраильтяне блокируют автостраду в знак протеста против судебной реформы - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تظاهرات في إسرائيل للإطاحة بنتنياهو.. فيديو وصور11:13 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала