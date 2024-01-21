https://sputnikarabic.ae/20240121/الرئاسة-الفلسطينية-ندعو-أمريكا-للاعتراف-بدولتنا-وليس-الحديث-عن-حل-الدولتين-1085231389.html

الرئاسة الفلسطينية: ندعو أمريكا للاعتراف بدولتنا وليس الحديث عن حل الدولتين

الرئاسة الفلسطينية: ندعو أمريكا للاعتراف بدولتنا وليس الحديث عن حل الدولتين

دعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمريكا للاعتراف بدولة فلسطين وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وذلك ردا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي،... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T08:18+0000

2024-01-21T08:18+0000

2024-01-21T08:18+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال أبو ردينة: إن "المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك".وأضاف أن" حكومة إسرائيل غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".وأشار إلى أن "قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها".وأكد أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني "لن يتنازل عن حقوقه المشروعة وعن القدس ومقدساته وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن".يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد صرح أمس السبت، بأنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية غرب الأردن وهو ما يتعارض مع إقامة الدولة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20240120/نتنياهو-لن-أتنازل-عن-السيطرة-الأمنية-غرب-الأردن-ما-يتعارض-مع-الدولة-الفلسطينية-1085221903.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار