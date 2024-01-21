https://sputnikarabic.ae/20240121/السعودية-تقرر-توطين-المهن-الهندسية-في-القطاع-الخاص-بنسبة-25-1085245592.html
السعودية تقرر توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%
السعودية تقرر توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%
أعلنت الحكومة السعودية اعتزامها توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%، وذلك ابتداء من يوليو/ تموز المقبل. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T14:39+0000
2024-01-21T14:39+0000
2024-01-21T14:39+0000
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وقالت صحيفة "الوئام" السعودية إن الإعلان عن القرار جاء من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.ومن المقرر أن يتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية، وذلك ضمن المساعي السعودية الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.وأفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أن القرار يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى الوزارة الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.وأضافت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.وتشمل تلك المحفزات ما يلي: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".في السياق ذاته، أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية دليلا بتفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تجنبا للعقوبات.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
السعودية تقرر توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%
أعلنت الحكومة السعودية اعتزامها توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%، وذلك ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.
وقالت صحيفة
"الوئام" السعودية إن الإعلان عن القرار جاء من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ومن المقرر أن يتم تطبيق نسب التوطين الجديدة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية، وذلك ضمن المساعي السعودية الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أن القرار يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى الوزارة الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية
.
وأضافت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.
وتشمل تلك المحفزات ما يلي: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
في السياق ذاته، أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية دليلا بتفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تجنبا للعقوبات.