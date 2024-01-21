https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تحرر-قرية-كراخمالنويه---عاجل--1085233330.html

القوات الروسية تحرر قرية كراخمالنويه في منطقة خاركوف

القوات الروسية تحرر قرية كراخمالنويه في منطقة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية كراخمالنويه في اتجاه كوبيانسك. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T09:14+0000

2024-01-21T09:14+0000

2024-01-21T09:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه " في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة للعمليات النشطة الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة "الغرب"، تم تحرير قرية كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف".وأضافت الدفاع الروسية، أن القوات الروسية وبمساعدة الضربات الجوية والمدفعية الروسية، صدت سبع هجمات شنتها وحدات من الألوية الآلية "25" و "32" و "60" للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق سينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكولوميشيخا من جمهورية لوغانسك الشعبية.وبحسب بيان الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 310 من الأفراد العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات، ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي- 20"، ومركبة قتالية بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد.وقامت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الحادي والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية، وهزمت نقطة النشر المؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 127 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تصد-ثلاث-هجمات-لطائرات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1085233215.html

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