القوات الروسية تحرر قرية كراخمالنويه في منطقة خاركوف
09:14 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 09:42 GMT 21.01.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على تقديم الرعاية الطبية في مدرسة "أخمات للاستطلاع الجوي"، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية حررت قرية كراخمالنويه في اتجاه كوبيانسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه " في اتجاه كوبيانسك، ونتيجة للعمليات النشطة الناجحة التي قامت بها وحدات من مجموعة "الغرب"، تم تحرير قرية كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف".
وأضافت الدفاع الروسية، أن القوات الروسية وبمساعدة الضربات الجوية والمدفعية الروسية، صدت سبع هجمات شنتها وحدات من الألوية الآلية "25" و "32" و "60" للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الأول من الحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق سينكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكولوميشيخا من جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبحسب بيان الدفاع الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 310 من الأفراد العسكريين، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع مركبات، ومدفع "هاوتزر" من طراز "دي- 20"، ومركبة قتالية بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد.
وفي اتجاه زابوروجيه، هزمت وحدات تابعة للقوات، بدعم من المدفعية الروسية، القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي رقم "117" ورقم "128" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثالث للحرس الوطني الأوكراني في مناطق فيربوفو ورابوتينو وبياتيخاتكي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقامت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية بتدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الحادي والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية، وهزمت نقطة النشر المؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 127 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة العسكرية الأوكرانية في 129 منطقة.
وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بدعم من نيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 21 و63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.