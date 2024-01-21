https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-اتجاه-أرتيموفسك-1085227799.html

القوات الروسية تحسن مواقعها في اتجاه أرتيموفسك

القوات الروسية تحسن مواقعها في اتجاه أرتيموفسك

أعلن قائد مجموعة القوات الخاصة، التي تنفذ مهام في اتجاه أرتيوموفسك أن الأفراد العسكريين من مجموعة القوات "الجنوب" الروسية سيطروا على عدد من المواقع الأكثر... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T04:18+0000

2024-01-21T04:18+0000

2024-01-21T05:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال لوكالة "سبوتنيك": "الآن نقوم بفحص المنطقة بمساعدة خبير متفجرات، ونبحث عن مواقع جديدة، لأن العدو يتراجع و"المنطقة الرمادية" آخذة في الازدياد، الآن سنرى أين يمكننا إنشاء موقع جديد مناسب أو احتياطي أو موقع زائف".وأشار إلى أن البحث والتحضير لهذه المواقف يحدث عادة عند الغسق.وأضاف: "سوف يتراجع العدو، وسنتحرك نحوه، وسنلحق به كالمعتاد".ووفقا له، تبحث القوات الخاصة الروسية أيضًا عن مواقع أكثر فائدة لوضع الأسلحة والمعدات.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أنه في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات النشطة الناجحة لوحدات مجموعة القوات "الجنوب"، تم تحرير قرية فيسيلوي بجمهورية دونيتسك الشعبية. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240120/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-سمولينسك-1085226789.html

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رصد عسكري