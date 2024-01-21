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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-اتجاه-أرتيموفسك-1085227799.html
القوات الروسية تحسن مواقعها في اتجاه أرتيموفسك
القوات الروسية تحسن مواقعها في اتجاه أرتيموفسك
أعلن قائد مجموعة القوات الخاصة، التي تنفذ مهام في اتجاه أرتيوموفسك أن الأفراد العسكريين من مجموعة القوات "الجنوب" الروسية سيطروا على عدد من المواقع الأكثر... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T04:18+0000
2024-01-21T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "الآن نقوم بفحص المنطقة بمساعدة خبير متفجرات، ونبحث عن مواقع جديدة، لأن العدو يتراجع و"المنطقة الرمادية" آخذة في الازدياد، الآن سنرى أين يمكننا إنشاء موقع جديد مناسب أو احتياطي أو موقع زائف".وأشار إلى أن البحث والتحضير لهذه المواقف يحدث عادة عند الغسق.وأضاف: "سوف يتراجع العدو، وسنتحرك نحوه، وسنلحق به كالمعتاد".ووفقا له، تبحث القوات الخاصة الروسية أيضًا عن مواقع أكثر فائدة لوضع الأسلحة والمعدات.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أنه في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات النشطة الناجحة لوحدات مجموعة القوات "الجنوب"، تم تحرير قرية فيسيلوي بجمهورية دونيتسك الشعبية. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240120/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-سمولينسك-1085226789.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحسن مواقعها في اتجاه أرتيموفسك

04:18 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 05:13 GMT 21.01.2024)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلن قائد مجموعة القوات الخاصة، التي تنفذ مهام في اتجاه أرتيوموفسك أن الأفراد العسكريين من مجموعة القوات "الجنوب" الروسية سيطروا على عدد من المواقع الأكثر فائدة في اتجاه أريتوموفسك، مما زاد من "المنطقة الرمادية" بين مواقعهم ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الآن نقوم بفحص المنطقة بمساعدة خبير متفجرات، ونبحث عن مواقع جديدة، لأن العدو يتراجع و"المنطقة الرمادية" آخذة في الازدياد، الآن سنرى أين يمكننا إنشاء موقع جديد مناسب أو احتياطي أو موقع زائف".
وأشار إلى أن البحث والتحضير لهذه المواقف يحدث عادة عند الغسق.
وأضاف: "سوف يتراجع العدو، وسنتحرك نحوه، وسنلحق به كالمعتاد".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك
أمس, 23:58 GMT
ووفقا له، تبحث القوات الخاصة الروسية أيضًا عن مواقع أكثر فائدة لوضع الأسلحة والمعدات.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أنه في اتجاه دونيتسك، نتيجة للعمليات النشطة الناجحة لوحدات مجموعة القوات "الجنوب"، تم تحرير قرية فيسيلوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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