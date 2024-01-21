عربي
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-معززة-بالواقع-الافتراضي-فيديو-1085228306.html
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية معززة بالواقع الافتراضي... فيديو
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية معززة بالواقع الافتراضي... فيديو
تم تداول مقطع فيديو للعمل القتالي لأطقم الدبابات الروسية، حيث تمكنت من إصابة طائرة أوكرانية مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) بحجم ورقة أ4 باستخدام طلقة مدفع... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T05:22+0000
2024-01-21T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584547_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_0a70850f94c30e65bb18bcc2b2dad276.jpg
وعلق غنغيس دامبييف، الذي نشر الفيديو، على الفيديو قائلاً: "أطقم الدبابات من بورياتيا قاسية للغاية لدرجة أنها تسقط طائرات مسيرة أوكرانية بمدفع. وبجدية، تم التقاط حالة نادرة جدًا بالكاميرا"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".ومن الملاحظ أن أطقم دبابات بورياتيا ليست قاسية فحسب، بل حكيمة أيضا، فقد كانت الدبابة محمية بشكل جيد من الطائرات المسيرة الانتحارية والتهديدات الأخرى. وتم تركيب الدرع المضاد للطائرات المسيرة "منغال" على البرج، وتمت تغطيته بشبكة تمويه متينة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584547_427:158:2947:2048_1920x0_80_0_0_32df6989a097be7444460cbedd328c45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية معززة بالواقع الافتراضي... فيديو

05:22 GMT 21.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تم تداول مقطع فيديو للعمل القتالي لأطقم الدبابات الروسية، حيث تمكنت من إصابة طائرة أوكرانية مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) بحجم ورقة أ4 باستخدام طلقة مدفع الدبابة.
وعلق غنغيس دامبييف، الذي نشر الفيديو، على الفيديو قائلاً: "أطقم الدبابات من بورياتيا قاسية للغاية لدرجة أنها تسقط طائرات مسيرة أوكرانية بمدفع. وبجدية، تم التقاط حالة نادرة جدًا بالكاميرا"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".
ومن الملاحظ أن أطقم دبابات بورياتيا ليست قاسية فحسب، بل حكيمة أيضا، فقد كانت الدبابة محمية بشكل جيد من الطائرات المسيرة الانتحارية والتهديدات الأخرى. وتم تركيب الدرع المضاد للطائرات المسيرة "منغال" على البرج، وتمت تغطيته بشبكة تمويه متينة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بلجيكا تدعم دعوى جنوب أإفريقيا ضد إسرائيل.. فيديو وصور00:44 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала