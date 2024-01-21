https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-معززة-بالواقع-الافتراضي-فيديو-1085228306.html
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية معززة بالواقع الافتراضي... فيديو
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية معززة بالواقع الافتراضي... فيديو
تم تداول مقطع فيديو للعمل القتالي لأطقم الدبابات الروسية، حيث تمكنت من إصابة طائرة أوكرانية مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) بحجم ورقة أ4 باستخدام طلقة مدفع... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T05:22+0000
2024-01-21T05:22+0000
2024-01-21T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وعلق غنغيس دامبييف، الذي نشر الفيديو، على الفيديو قائلاً: "أطقم الدبابات من بورياتيا قاسية للغاية لدرجة أنها تسقط طائرات مسيرة أوكرانية بمدفع. وبجدية، تم التقاط حالة نادرة جدًا بالكاميرا"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".ومن الملاحظ أن أطقم دبابات بورياتيا ليست قاسية فحسب، بل حكيمة أيضا، فقد كانت الدبابة محمية بشكل جيد من الطائرات المسيرة الانتحارية والتهديدات الأخرى. وتم تركيب الدرع المضاد للطائرات المسيرة "منغال" على البرج، وتمت تغطيته بشبكة تمويه متينة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية معززة بالواقع الافتراضي... فيديو
تم تداول مقطع فيديو للعمل القتالي لأطقم الدبابات الروسية، حيث تمكنت من إصابة طائرة أوكرانية مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) بحجم ورقة أ4 باستخدام طلقة مدفع الدبابة.
وعلق غنغيس دامبييف، الذي نشر الفيديو، على الفيديو قائلاً: "أطقم الدبابات من بورياتيا قاسية للغاية لدرجة أنها تسقط طائرات مسيرة أوكرانية بمدفع. وبجدية، تم التقاط حالة نادرة جدًا بالكاميرا"، وفقا لصحيفة
"روسكويه أوروجيه".
ومن الملاحظ أن أطقم دبابات بورياتيا ليست قاسية فحسب، بل حكيمة أيضا، فقد كانت الدبابة محمية بشكل جيد من الطائرات المسيرة الانتحارية والتهديدات الأخرى. وتم تركيب الدرع المضاد للطائرات المسيرة "منغال" على البرج، وتمت تغطيته بشبكة تمويه متينة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.