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القوات الروسية تحرر قرية كراخمالنويه في منطقة خاركوف
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تصد-ثلاث-هجمات-لطائرات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1085233215.html
القوات الروسية تصد ثلاث هجمات لطائرات أوكرانية على محور كراسني ليمان
القوات الروسية تصد ثلاث هجمات لطائرات أوكرانية على محور كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T09:14+0000
2024-01-21T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بدعم من نيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 21 و63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة لذلك فقد العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا و3 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز"دي-20".كما ضربت القوات الروسية خلال الـ 24 الساعة، القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي 117 الميكانيكي و128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثالث من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق فيربوفو ورابوتينو وبياتيخاتكي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو فقد أكثر من 30 عسكريا ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" في هذا الاتجاه.وعلى اتجاه كوبيانسك، نتيجة للعمليات النشطة الناجحة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير قرية كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-معززة-بالواقع-الافتراضي-فيديو-1085228306.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تصد ثلاث هجمات لطائرات أوكرانية على محور كراسني ليمان

09:14 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، صدت القوات الروسية ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وأن العدو فقد ما يصل إلى 80 عسكريا و3 مركبات.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بدعم من نيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 21 و63 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية معززة بالواقع الافتراضي... فيديو
05:22 GMT
وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة لذلك فقد العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا و3 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز"دي-20".
كما ضربت القوات الروسية خلال الـ 24 الساعة، القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي 117 الميكانيكي و128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الثالث من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق فيربوفو ورابوتينو وبياتيخاتكي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو فقد أكثر من 30 عسكريا ومركبتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" في هذا الاتجاه.
وعلى اتجاه كوبيانسك، نتيجة للعمليات النشطة الناجحة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير قرية كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف.
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