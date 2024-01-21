https://sputnikarabic.ae/20240121/اللهب-يشتعل-بطائرة-شحن-أمريكية-بالهواء-في-مشهد-يخطف-الأنظار-فيديو-1085232262.html
اللهب يشتعل بطائرة شحن أمريكية بالهواء في مشهد يخطف الأنظار.. فيديو
اللهب يشتعل بطائرة شحن أمريكية بالهواء في مشهد يخطف الأنظار.. فيديو
تعرضت طائرة شحن تابعة لشركة "أطلس إير بوينغ 747" لعطل فني، يوم الخميس الماضي، أثناء تحليقها في الجو، بعد وقت قصير من مغادرتها مطار ميامي. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T08:40+0000
2024-01-21T08:40+0000
2024-01-21T08:40+0000
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو قصير لألسنة اللهب وهي تشتعل في الطائرة المحلقة بالجو، ما دفع المسؤولين الفيدراليين لإجراء تحقيق في الحادث.وأفادت شركة الطيران في وقت لاحق، أن الرحلة رقم 95 هبطت بسلام، بعد أن تعرضت لـ"عطل في المحرك".وأضافت أن طاقم الطائرة اتبع جميع الإجراءات القياسية، وعاد بأمان إلى مطار ميامي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
اللهب يشتعل بطائرة شحن أمريكية بالهواء في مشهد يخطف الأنظار.. فيديو
تعرضت طائرة شحن تابعة لشركة "أطلس إير بوينغ 747" لعطل فني، يوم الخميس الماضي، أثناء تحليقها في الجو، بعد وقت قصير من مغادرتها مطار ميامي.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو قصير لألسنة اللهب وهي تشتعل في الطائرة المحلقة بالجو، ما دفع المسؤولين الفيدراليين لإجراء تحقيق في الحادث.
وأفادت شركة الطيران في وقت لاحق، أن الرحلة رقم 95 هبطت بسلام، بعد أن تعرضت لـ"عطل في المحرك".
وأضافت أن طاقم الطائرة اتبع جميع الإجراءات القياسية، وعاد بأمان إلى مطار ميامي.