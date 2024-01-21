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ترامب: الولايات المتحدة أصبحت مزبلة لبقية العالم
ترامب: الولايات المتحدة أصبحت مزبلة لبقية العالم
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم نتيجة لعدم كفاءة الرئيس جو بايدن. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T05:44+0000
2024-01-21T05:44+0000
العالم
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وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: "تحت قيادة بايدن، أصبحت الولايات المتحدة مكب نفايات لبقية العالم".وأضاف أن الديمقراطية في الولايات المتحدة في خطر "بسبب عدم كفاءة بايدن".ومن المقرر أن تعقد الولاية يوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية حزبية سيقرر فيها الجمهوريون من يجب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية.وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن جو بايدن قادر على بدء حرب عالمية ثالثة وتدمير أمريكا في الوقت المتبقي قبل الانتخابات الرئاسية. كما وعد باستعادة السلام على الكوكب "بالقوة" إذا تولى منصب رئيس الدولة مرة أخرى.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.
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العالم
العالم

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت مزبلة لبقية العالم

05:44 GMT 21.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquezالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم نتيجة لعدم كفاءة الرئيس جو بايدن.
وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: "تحت قيادة بايدن، أصبحت الولايات المتحدة مكب نفايات لبقية العالم".
وأضاف أن الديمقراطية في الولايات المتحدة في خطر "بسبب عدم كفاءة بايدن".
ومن المقرر أن تعقد الولاية يوم الثلاثاء انتخابات تمهيدية حزبية سيقرر فيها الجمهوريون من يجب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن جو بايدن قادر على بدء حرب عالمية ثالثة وتدمير أمريكا في الوقت المتبقي قبل الانتخابات الرئاسية. كما وعد باستعادة السلام على الكوكب "بالقوة" إذا تولى منصب رئيس الدولة مرة أخرى.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في عام 2024.
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