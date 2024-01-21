تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك وغورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي بـ10 قذائف

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت دونيتسك وغورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي بـ10 قذائف عيار 155 ملم.

وجاء في بيان صادر عن المكتب التمثيلي نشر عبر "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 00.05 (بتوقيت موسكو) في اتجاه: بلدة غاليتسينيفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي) : تم إطلاق ثلاث قذائف عيار 155 ملم. وعند الساعة 04.50 بلدة نيليبوفكا – بلدة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي): تم إطلاق اربع قذائف عيار 155 ملم ".