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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240121/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085227940.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T04:23+0000
2024-01-21T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:23 GMT 21.01.2024
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:22 GMT 21.01.2024
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك وغورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي بـ10 قذائف
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت دونيتسك وغورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي بـ10 قذائف عيار 155 ملم.
وجاء في بيان صادر عن المكتب التمثيلي نشر عبر "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 00.05 (بتوقيت موسكو) في اتجاه: بلدة غاليتسينيفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي) : تم إطلاق ثلاث قذائف عيار 155 ملم. وعند الساعة 04.50 بلدة نيليبوفكا – بلدة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي): تم إطلاق اربع قذائف عيار 155 ملم ".
04:21 GMT 21.01.2024
القوات الروسية تحسن مواقعها في اتجاه أرتيموفسك
أعلن قائد مجموعة القوات الخاصة، التي تنفذ مهام في اتجاه أرتيوموفسك أن الأفراد العسكريين من مجموعة القوات "الجنوب" الروسية سيطروا على عدد من المواقع الأكثر فائدة في اتجاه أريتوموفسك، مما زاد من "المنطقة الرمادية" بين مواقعهم ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الآن نقوم بفحص المنطقة بمساعدة خبير متفجرات، ونبحث عن مواقع جديدة، لأن العدو يتراجع و"المنطقة الرمادية" آخذة في الازدياد، الآن سنرى أين يمكننا إنشاء موقع جديد مناسب أو احتياطي أو موقع زائف".
04:21 GMT 21.01.2024
الدفاعات الجوية الروسية تدمر3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك.
وقالت الوزارة في بيان "يوم 21 يناير/ كانون الثاني ، في حوالي الساعة 1.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
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