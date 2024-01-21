تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:22 GMT 21.01.2024
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك وغورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي بـ10 قذائف
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت دونيتسك وغورلوفكا ومنطقة ياسينوفاتسكي بـ10 قذائف عيار 155 ملم.
وجاء في بيان صادر عن المكتب التمثيلي نشر عبر "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 00.05 (بتوقيت موسكو) في اتجاه: بلدة غاليتسينيفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي) : تم إطلاق ثلاث قذائف عيار 155 ملم. وعند الساعة 04.50 بلدة نيليبوفكا – بلدة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي): تم إطلاق اربع قذائف عيار 155 ملم ".
04:21 GMT 21.01.2024
أعلن قائد مجموعة القوات الخاصة، التي تنفذ مهام في اتجاه أرتيوموفسك أن الأفراد العسكريين من مجموعة القوات "الجنوب" الروسية سيطروا على عدد من المواقع الأكثر فائدة في اتجاه أريتوموفسك، مما زاد من "المنطقة الرمادية" بين مواقعهم ومواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "الآن نقوم بفحص المنطقة بمساعدة خبير متفجرات، ونبحث عن مواقع جديدة، لأن العدو يتراجع و"المنطقة الرمادية" آخذة في الازدياد، الآن سنرى أين يمكننا إنشاء موقع جديد مناسب أو احتياطي أو موقع زائف".
04:21 GMT 21.01.2024
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك.
وقالت الوزارة في بيان "يوم 21 يناير/ كانون الثاني ، في حوالي الساعة 1.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".