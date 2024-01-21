https://sputnikarabic.ae/20240121/تقريرعلمي-يكشف-ما-يحدث-للكبد-عند-الإقلاع-عن-الكحول-1085241201.html

تقريرعلمي يكشف ما يحدث للكبد عند الإقلاع عن الكحول

تقريرعلمي يكشف ما يحدث للكبد عند الإقلاع عن الكحول

الكبد هو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان، فهو ضروري لمئات العمليات الجسدية، بما في ذلك التخلص من السموم المختلفة، وبالتالي ليس من المستغرب أن يكون الأكثر عرضة... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T12:40+0000

2024-01-21T12:40+0000

2024-01-21T12:40+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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ومع ذلك، يمكن أيضًا أن تتضرر أعضاء أخرى، بما في ذلك الدماغ والقلب، بسبب تعاطي الكحول بكثرة على المدى الطويل، وذلك وفقا للتقرير العلمي الذي تم نشره في مجلة "ساينس أليرت".يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المرتبطة بالكحول. وهو عبارة عن مجموعة من الأمراض تتراوح من تراكم الدهون في الكبد (الكبد الدهني) إلى تكوين ندبة (تليّف الكبد) وعادةً لا يشعر المريض بالأعراض حتى يوصل إلى مراحل متأخرة جدًا من الضرر.المراحل المتأخرة من تليف الكبد، عندما يفشل الكبد، يمكن أن يتحول لون المرضى إلى اللون الأصفر (اليرقان)، ويتورمون بالسوائل، ويصبحون كسولين ومربكين. وهذا أمر خطير ويمكن أن يكون قاتلا.ولحسن الحظ، هناك أخبار جيدة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني، بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط من التوقف عن تناول الكحول، يمكن للكبد أن يتعافى ويبدو ويعمل بشكل جيد كما لو كان جديدًا.عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد أو تندب خفيف، حتى في غضون سبعة أيام من التوقف عن تناول الكحول، هناك انخفاض ملحوظ في دهون الكبد والالتهابات والتندب. إن التوقف عن تعاطي الكحول لعدة أشهر يسمح للكبد بالشفاء والعودة إلى طبيعته.كما أن تجنب الكحول لفترات طويلة يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان (بما في ذلك الكبد والبنكرياس والقولون) وخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

https://sputnikarabic.ae/20240121/دراسة-تقارن-بين-أهمية-كل-من-البروتين-النباتي-والحيواني-1085232370.html

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