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القوات الروسية تحرر قرية كراخمالنويه في منطقة خاركوف
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240121/حاكم-مقاطعة-خيرسون-إسقاط-صواريخ-متجهة-نحو-شبه-جزيرة-القرم--1085238739.html
حاكم مقاطعة خيرسون: إسقاط صواريخ متجهة نحو شبه جزيرة القرم
حاكم مقاطعة خيرسون: إسقاط صواريخ متجهة نحو شبه جزيرة القرم
أعلن الحاكم الإقليمي فلاديمير سالدو، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم فوق مقاطعة خيرسون. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T11:28+0000
2024-01-21T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب سالدو عبر قناته على "تلغرام": "أسقط الدفاع الجوي صاروخين معاديين كانا يستهدفان شبه جزيرة القرم، في منطقة غينيتشيسكي".وحذر الحاكم من أنه لم يتم إلغاء التهديد الصاروخي، وأن طواقم الدفاع الجوي في حالة تأهب.وفي وقت سابق، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، عن تحذير من غارة جوية على المدينة واستخدام الجيش لوسائل التمويه. وذكر لاحقًا أنه وفقًا للمعلومات الأولية، تم إسقاط هدف جوي فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول.كما تم حظر حركة المرور على جسر القرم سابقًا.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240121/عمدة-دونيتسك-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الأوكراني-على-سوق-بمدينة-دونيتسك-إلى-18-قتيلًا--1085237968.html
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روسيا

حاكم مقاطعة خيرسون: إسقاط صواريخ متجهة نحو شبه جزيرة القرم

11:28 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة "الأدميرال إيسن" أثناء التدريبات في البحر الأسود.
جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلن الحاكم الإقليمي فلاديمير سالدو، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم فوق مقاطعة خيرسون.
وكتب سالدو عبر قناته على "تلغرام": "أسقط الدفاع الجوي صاروخين معاديين كانا يستهدفان شبه جزيرة القرم، في منطقة غينيتشيسكي".
وحذر الحاكم من أنه لم يتم إلغاء التهديد الصاروخي، وأن طواقم الدفاع الجوي في حالة تأهب.
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11:00 GMT
وفي وقت سابق، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، عن تحذير من غارة جوية على المدينة واستخدام الجيش لوسائل التمويه. وذكر لاحقًا أنه وفقًا للمعلومات الأولية، تم إسقاط هدف جوي فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول.
كما تم حظر حركة المرور على جسر القرم سابقًا.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.
وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.
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