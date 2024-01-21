https://sputnikarabic.ae/20240121/حاكم-مقاطعة-خيرسون-إسقاط-صواريخ-متجهة-نحو-شبه-جزيرة-القرم--1085238739.html

حاكم مقاطعة خيرسون: إسقاط صواريخ متجهة نحو شبه جزيرة القرم

حاكم مقاطعة خيرسون: إسقاط صواريخ متجهة نحو شبه جزيرة القرم

أعلن الحاكم الإقليمي فلاديمير سالدو، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم فوق مقاطعة خيرسون. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T11:28+0000

2024-01-21T11:28+0000

2024-01-21T11:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076943212_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fb4ed77f04ada9d06e773f123111948b.jpg

وكتب سالدو عبر قناته على "تلغرام": "أسقط الدفاع الجوي صاروخين معاديين كانا يستهدفان شبه جزيرة القرم، في منطقة غينيتشيسكي".وحذر الحاكم من أنه لم يتم إلغاء التهديد الصاروخي، وأن طواقم الدفاع الجوي في حالة تأهب.وفي وقت سابق، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، عن تحذير من غارة جوية على المدينة واستخدام الجيش لوسائل التمويه. وذكر لاحقًا أنه وفقًا للمعلومات الأولية، تم إسقاط هدف جوي فوق البحر الأسود بالقرب من سيفاستوبول.كما تم حظر حركة المرور على جسر القرم سابقًا.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.وتأتي المحاولات الأوكرانية بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية، بفشل الهجوم المضاد، الذي أطلقه نظام كييف، صيف العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240121/عمدة-دونيتسك-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الأوكراني-على-سوق-بمدينة-دونيتسك-إلى-18-قتيلًا--1085237968.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا