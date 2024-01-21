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القوات الروسية تحرر قرية كراخمالنويه في منطقة خاركوف
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240121/رفض-زيلينسكي-التفاوض-مع-روسيا-يعرقل-الدعم-الغربي-لأوكرانيا-1085239217.html
رفض زيلينسكي التفاوض مع روسيا يعرقل الدعم الغربي لأوكرانيا
رفض زيلينسكي التفاوض مع روسيا يعرقل الدعم الغربي لأوكرانيا
أفادت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن رفض الرئيس فلاديمير زيلينسكي، التفاوض مع روسيا أدى إلى عرقلة فرص أوكرانيا في تلقي التمويل الغربي. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T11:35+0000
2024-01-21T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "المشكلة هي أن المستثمرين يعرفون بأن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعرضت للقصف لن تحقق أي عائد على رأس المال".ووفقا للمقال المنشور، أبدى الممولون من "وول ستريت" اهتماما باستثمار أموالهم في أوكرانيا، وهم على استعداد للقيام بذلك فقط إذا توقفت الأعمال العدائية.وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240121/رئيس-المخابرات-العسكرية-لنظام-كييف-يدلي-بتصريح-صادم-حول-أوكرانيا-1085235776.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

رفض زيلينسكي التفاوض مع روسيا يعرقل الدعم الغربي لأوكرانيا

11:35 GMT 21.01.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أفادت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن رفض الرئيس فلاديمير زيلينسكي، التفاوض مع روسيا أدى إلى عرقلة فرص أوكرانيا في تلقي التمويل الغربي.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "المشكلة هي أن المستثمرين يعرفون بأن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعرضت للقصف لن تحقق أي عائد على رأس المال".
ووفقا للمقال المنشور، أبدى الممولون من "وول ستريت" اهتماما باستثمار أموالهم في أوكرانيا، وهم على استعداد للقيام بذلك فقط إذا توقفت الأعمال العدائية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
وتكتب وسائل الإعلام الغربية، بشكل متزايد، أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس المخابرات العسكرية لنظام كييف يدلي بتصريح صادم حول أوكرانيا
10:31 GMT
ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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