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https://sputnikarabic.ae/20240121/ضابط-برتبة-مقدم-بالجيش-العراقي-يصفع-عقيد-على-وجهه-والدفاع-تصدر-بيانا-فيديو-1085230137.html
ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي يصفع عقيد على وجهه والدفاع تصدر بيانا... فيديو
ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي يصفع عقيد على وجهه والدفاع تصدر بيانا... فيديو
أثار مقطع فيديو يظهر ضابطا في الجيش العراقي برتبة مقدم يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة مما حدا به بالبكاء، جدلا وغضبا كبيرا في العراق. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T07:43+0000
2024-01-21T07:43+0000
العراق
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وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، بيانا، أعلنت فيه وقف الضابطين عن العمل والتحقيق معهما.وقالت الوزارة في بيان، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورا لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها.وأشارت الوزارة إلى أنها ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.كما شددت على أنه لن يكون هناك أي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي يصفع عقيد على وجهه والدفاع تصدر بيانا... فيديو

07:43 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Ali Al-Saadiالجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Ali Al-Saadi
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أثار مقطع فيديو يظهر ضابطا في الجيش العراقي برتبة مقدم يقوم بصفع وضرب زميل برتبة "عقيد" يعلوه بالرتبة مما حدا به بالبكاء، جدلا وغضبا كبيرا في العراق.
وفي أول رد فعل رسمي، أصدرت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، بيانا، أعلنت فيه وقف الضابطين عن العمل والتحقيق معهما.
وقالت الوزارة في بيان، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورا لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها.

وأضافت "بناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهما للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات العسكري".

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وأشارت الوزارة إلى أنها ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق. بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.
كما شددت على أنه لن يكون هناك أي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي.
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