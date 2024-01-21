https://sputnikarabic.ae/20240121/في-كمين-هندسي-محكم-سرايا-القدس--تفجر-آليات-عسكرية-إسرائيلية-شرقي-غزة-فيديو-1085236781.html

في كمين هندسي محكم... "سرايا القدس" تفجر آليات عسكرية إسرائيلية شرقي غزة... فيديو

في كمين هندسي محكم... "سرايا القدس" تفجر آليات عسكرية إسرائيلية شرقي غزة... فيديو

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأحد، مشاهد من استهداف مقاتليها آليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي شرقي مدينة... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T10:52+0000

2024-01-21T10:52+0000

2024-01-21T10:53+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

رصد عسكري

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وتبين المشاهد عملية تجهيز الكمين الهندسي من قبل عناصر "سرايا القدس" والترصد للآليات العسكرية وتدميرها بالكامل.وقالت "القسام" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير منزل، تم تفخيخه مسبقًا، بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جنديًا بعد استدراجهم للمنزل".وتابع بيان "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين من نوع "ميركفا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20240121/جنرال-إسرائيلي-سابق-نحن-أمام-خيارين-عدم-عودة-المحتجزين-أو-التخلي-عن-هدف-سحق-حماس-1085234192.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رصد عسكري