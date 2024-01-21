https://sputnikarabic.ae/20240121/لبنان--حزب-الله-يقصف-3-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-1085228126.html
لبنان .. "حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود
لبنان .. "حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T04:51+0000
2024-01-21T04:51+0000
2024-01-21T05:09+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأحد، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع قلعة هونين". من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 15 موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف الطيران المسيّر سيارة على الطريق بين بلدة البازورية وبرج الشمالي ما أسفر عن مقتل عنصرين من حزب الله، واستهدف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة كفركلا، سهل مرجعيون، ووادي السلوقي، وبلدة حولا، والعباسية، والعديسة، والمجيدية، وتلة الحمامص، بالإضافة لبلدة عيترون بالقطاع الأوسط".كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة يارين، وبلدة شيحين، والجبين، وطير حرفا ".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه" عقب دوي صفارات الإنذار في اصبع الجليل عند الحدود مع لبنان، تم إطلاق صاروخ دفاع جوي تجاه هدف مشبوه ولم يُعرف ما إذا كان حقيقيًا، كما أكد الرئيس السابق لبلدية كريات شمونة، أن "حزب الله " يعرف عنهم كل شيء.
https://sputnikarabic.ae/20240120/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تلقيها-ردود-أفعال-إيجابية-من-عدة-دول-بشأن-عملياتها-البحرية-1085226218.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
لبنان .. "حزب الله" يقصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود
04:51 GMT 21.01.2024 (تم التحديث: 05:09 GMT 21.01.2024)
أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بيانه، اليوم الأحد، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع قلعة هوني
ن".
ولفت إلى أنه شنّ في القطاع الغربي من جنوب لبنان "هجوماً على تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة، كما قصف تجمعاً آخر في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 15 موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط، حيث قصف الطيران المسيّر سيارة على الطريق بين بلدة البازورية وبرج الشمالي ما أسفر عن مقتل عنصرين من حزب الله، واستهدف في القطاع الشرقي بالمدفعية الثقيلة بلدة كفركلا، سهل مرجعيون، ووادي السلوقي، وبلدة حولا، والعباسية، والعديسة، والمجيدية، وتلة الحمامص، بالإضافة لبلدة عيترون بالقطاع الأوسط".
كما استهدف في القطاع الغربي بالمدفعية الثقيلة يارين، وبلدة شيحين، والجبين، وطير حرفا ".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه" عقب دوي صفارات الإنذار في اصبع الجليل عند الحدود مع لبنان، تم إطلاق صاروخ دفاع جوي تجاه هدف مشبوه ولم يُعرف ما إذا كان حقيقيًا، كما أكد الرئيس السابق لبلدية كريات شمونة، أن "حزب الله " يعرف عنهم كل شيء.