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https://sputnikarabic.ae/20240121/متحدث-الحكومة-الأردنية-لـسبوتنيك-الخط-البري-البحري-مع-مصر-جزء-من-الاستجابة-لتهديدات-باب-المندب-1085240995.html
متحدث الحكومة الأردنية لـ"سبوتنيك": الخط "البري البحري" مع مصر جزء من الاستجابة لتهديدات باب المندب
متحدث الحكومة الأردنية لـ"سبوتنيك": الخط "البري البحري" مع مصر جزء من الاستجابة لتهديدات باب المندب
قال مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن موقف بلاده الرافض لتوسيع آفاق الحرب في المنطقة واضحًا، باعتباره يضر بالسلام العادل... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T14:00+0000
2024-01-21T14:00+0000
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وأضاف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن بلاده تدين أي اعتداء على التجارة الدولية في المضائق والممرات الدولية وأي عملية قرصنة أو خلل بالأمن والاستقرار هناك، مؤكدًا أن ما يحدث في البحر الأحمر يضر بالاقتصاد الأردني.وأكد مبيضين أن الأردن يتعامل مع هذا الموقف وفق استراتيجية وطنية لإيجاد البدائل الداعمة، وأن تدشين الخط العربي للشحن مع مصر عبر ميناء العقبة ونويبع هو جزء من الاستجابة السريعة لحل أزمة الإمدادات وسلاسل التوريد والإمداد، ومواجهة التهديدات الموجودة في باب المندب.وقبل أسبوعين، أعلن مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أن الإعلان عن الخط الجديد يأتي بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.وأكد العبادلة أن شركة "الجسر العربي" سارعت إلى إكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على المتوسط، وذلك نظرا لأهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل تكلفة النقل.وأوضح العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل التكاليف وأعلى معدلات الأمان.
https://sputnikarabic.ae/20231225/خط-بري-بحري-بين-الأردن-ومصر-ما-الأهمية-الاقتصادية-وتأثيره-على-قناة-السويس؟-1084451309.html
https://sputnikarabic.ae/20231223/الأردن-يعلن-عن-خط-بري-بحري-مع-مصر-بديلا-عن-البحر-الأحمر-وباب-المندب-1084393081.html
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حصري, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن

متحدث الحكومة الأردنية لـ"سبوتنيك": الخط "البري البحري" مع مصر جزء من الاستجابة لتهديدات باب المندب

14:00 GMT 21.01.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIمهند مبيضين وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية
مهند مبيضين وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن موقف بلاده الرافض لتوسيع آفاق الحرب في المنطقة واضحًا، باعتباره يضر بالسلام العادل والشامل وأمن واستقرار المنطقة.
وأضاف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن بلاده تدين أي اعتداء على التجارة الدولية في المضائق والممرات الدولية وأي عملية قرصنة أو خلل بالأمن والاستقرار هناك، مؤكدًا أن ما يحدث في البحر الأحمر يضر بالاقتصاد الأردني.
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
خط بري بحري بين الأردن ومصر.. ما الأهمية الاقتصادية وتأثيره على قناة السويس؟
25 ديسمبر 2023, 16:02 GMT
وأكد مبيضين أن الأردن يتعامل مع هذا الموقف وفق استراتيجية وطنية لإيجاد البدائل الداعمة، وأن تدشين الخط العربي للشحن مع مصر عبر ميناء العقبة ونويبع هو جزء من الاستجابة السريعة لحل أزمة الإمدادات وسلاسل التوريد والإمداد، ومواجهة التهديدات الموجودة في باب المندب.
وقبل أسبوعين، أعلن مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية أن الإعلان عن الخط الجديد يأتي بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب.
ميناء العقبة الأردني عقب وقوع تسرب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
الأردن يعلن عن خط بري بحري مع مصر بديلا عن البحر الأحمر وباب المندب
23 ديسمبر 2023, 14:04 GMT
وأكد العبادلة أن شركة "الجسر العربي" سارعت إلى إكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على المتوسط، وذلك نظرا لأهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية ما ينوع طرق المبادلات التجارية ويقلل تكلفة النقل.
وأوضح العبادلة أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يوما فقط وبأقل التكاليف وأعلى معدلات الأمان.
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