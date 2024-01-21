https://sputnikarabic.ae/20240121/مراسم-تشييع-المستشارين-الإيرانيين-من-دمشق-أبو-مجاهد-المقاومة-ستستمر-حتى-طرد-الصهاينة-والأمريكيين-1085258147.html

مراسم تشييع المستشارين الإيرانيين من دمشق.. أبو مجاهد: المقاومة ستستمر حتى طرد الصهاينة والأمريكيين

مراسم تشييع المستشارين الإيرانيين من دمشق.. أبو مجاهد: المقاومة ستستمر حتى طرد الصهاينة والأمريكيين

جرت، اليوم الأحد، مراسم تشييع جثامين المستشارين الإيرانيين، الذين قضوا بعدوان إسرائيلي على أحد منازل دمشق أمس السبت، انطلاقا من "مقام السيدة رقية" في وسط... 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T20:57+0000

2024-01-21T20:57+0000

2024-01-21T20:57+0000

العالم العربي

إيران

تشييع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/15/1085257575_0:74:800:524_1920x0_80_0_0_865f195ffa4319d22dd6f1ed4c43256e.jpg

وخلال مراسم التشييع، قال ممثل حرکة "الجهاد الاسلامي" في سوريا، أبو مجاهد، في تصريح لـ"سبوتنيك": "مهما قام الكيان الصهيوني باغتيالات لقادة المقاومة الفلسطينية أو القادة الإيرانيين أو قادة حزب الله، فلن يضعف عضد المقاومة، وإن المقاومة الفلسطينية والمقاومة العربية ستستمر".وأضاف أبو مجاهد: "نحن کمحور مقاومة، سوف نقدم الشهداء تلو الشهداء حتی تحرير فلسطين، وحتی طرد الأمريکان والصهاينة من هذه المنطقة".وأوضح المناضل الفلسطيني: "کيان الاحتلال الاسرائيلي وأمريکا يعلمون جيداً أن إيران ومحور المقاومة سيردون في الزمان والمکان المناسبين وحتماً سيکون الانتقام شديداً".وكان الحرس الثوري الإيران، قد أعلن، يوم أمس السبت، "مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين، إضافة إلى عسكريين سوريين، بقصف إسرائيلي على مبنى سكني في حي المزة في العاصمة السورية دمشق".وذكر الحرس الثوري، في بيان، "مقتل حجة الله آميدور، وعلي أقازاده، وحسين محمدي، وسعيد كريمي في القصف الإسرائيلي في دمشق".وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان: "مرة أخرى، اعتدى الكيان الصهيوني المجرم على مدينة دمشق، وخلال الهجوم الجوي الذي شنته مقاتلات الكيان، استشهد عدد من القوات السورية و4 مستشارين عسكريين إيرانيين".من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء اعتداء جوي إسرائيلي على بناء سكني في حي المزة في دمشق، صباح اليوم السبت.وقالت الدفاع السورية، على لسان مصدر عسكري في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "في حوالي الساعة 10:20 من صباح اليوم (07:20 بتوقيت غرينتش)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بناءً سكنيًا في حي المزة في مدينة دمشق".

https://sputnikarabic.ae/20240121/1085252161.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, إيران, تشييع