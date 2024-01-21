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https://sputnikarabic.ae/20240121/مصادر-أمريكية-تكشف-عن-أسباب-بدء-العملية-الأمريكية-ضد-أنصار-الله--1085233043.html
مصادر أمريكية تكشف عن أسباب بدء العملية الأمريكية ضد "أنصار الله"
مصادر أمريكية تكشف عن أسباب بدء العملية الأمريكية ضد "أنصار الله"
كتبت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة بدأت عملية ضد حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر لأسباب أيديولوجية في المقام الأول. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T08:56+0000
2024-01-21T08:56+0000
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وجاء في المقال أن “الأيديولوجية، وليس الاقتصاد، هي القوة الدافعة الرئيسية وراء قرار (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إطلاق الحملة الحالية".وفقًا للصحيفة، يرى رئيس البيت الأبيض أن واشنطن يجب أن تتصرف نيابة عن "دولة لا غنى عنها" لديها جيش قوي ويمكنها توحيد تحالف من الدول حول نفسها.وفي اليوم السابق، ذكرت وكالات أن قادة "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإسلامي كانوا في اليمن لتنسيق الهجمات التي تشنها حركة "أنصار الله". منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بدأ "أنصار الله" في اليمن بمهاجمة السفن والسفن التجارية في البحر الأحمر. وتستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ لهذه الأغراض.ويقول "أنصار الله" إنهم يستهدفون فقط السفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل. ومع ذلك، أدت أنشطة الحركة إلى تعقيد الشحن الدولي في المنطقة.وذكرت "سبوتنيك" في وقت سابق، أن طائرات أمريكية وبريطانية نفذت غارتين على مدينة الحديدة اليمنية.
https://sputnikarabic.ae/20240118/أنصار-الله-تعلن-أن-عملياتها-في-البحر-الأحمر-ستشمل-السفن-الأمريكية-والبريطانية-1085149728.html
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العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

مصادر أمريكية تكشف عن أسباب بدء العملية الأمريكية ضد "أنصار الله"

08:56 GMT 21.01.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© AP Photo
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كتبت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة بدأت عملية ضد حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر لأسباب أيديولوجية في المقام الأول.
وجاء في المقال أن “الأيديولوجية، وليس الاقتصاد، هي القوة الدافعة الرئيسية وراء قرار (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إطلاق الحملة الحالية".
وفقًا للصحيفة، يرى رئيس البيت الأبيض أن واشنطن يجب أن تتصرف نيابة عن "دولة لا غنى عنها" لديها جيش قوي ويمكنها توحيد تحالف من الدول حول نفسها.
استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
"أنصار الله" تعلن أن عملياتها في البحر الأحمر ستشمل السفن الأمريكية والبريطانية
18 يناير, 16:27 GMT
وفي اليوم السابق، ذكرت وكالات أن قادة "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإسلامي كانوا في اليمن لتنسيق الهجمات التي تشنها حركة "أنصار الله".
منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بدأ "أنصار الله" في اليمن بمهاجمة السفن والسفن التجارية في البحر الأحمر. وتستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ لهذه الأغراض.
ويقول "أنصار الله" إنهم يستهدفون فقط السفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية أو تلك التي لها علاقات بإسرائيل. ومع ذلك، أدت أنشطة الحركة إلى تعقيد الشحن الدولي في المنطقة.
وذكرت "سبوتنيك" في وقت سابق، أن طائرات أمريكية وبريطانية نفذت غارتين على مدينة الحديدة اليمنية.
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