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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240121/مصادر-تؤكد-تفوق-الدبابة-الروسية-تي-80-على-ليوبارد-2-الألمانية-1085243640.html
مصادر تؤكد تفوق الدبابة الروسية "تي-80" على "ليوبارد 2" الألمانية
مصادر تؤكد تفوق الدبابة الروسية "تي-80" على "ليوبارد 2" الألمانية
أفادت وسائل إعلام بأن دبابات "تي-80بي في إم" الروسية الحديثة أثبتت تفوقها على الدبابة الألمانية "ليوبارد 2" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T13:36+0000
2024-01-21T13:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت صحيفة "سوهو" الصينية: "لقد اكتسبت الدبابة الروسية "تي-80بي في إم" مجدًا عسكريًا. وعندما ظهرت الدبابة الألمانية "ليوبارد 2" بجوارها، تبيّن للأخيرة بأنها في غير مكانها، فهي لا تستطيع التكيف مع الظروف العسكرية الصعبة وتظهر قوة محدودة إلى حد ما".وبحسب الصحيفة، فإن المحرك التوربيني الغازي القوي يمنح الدبابة الروسية قدرة ممتازة على المناورة، مما يسمح لها بالتحكم بسهولة في الوضع في ساحة المعركة والتكيف بهدوء مع الظروف الصعبة الجديدة، بينما تغرق "ليوبارد 2" في الوحل.وأكدت أن "القوة النارية للدبابة الروسية تثير الإعجاب وتترك انطباعا عميقا".ويشار إلى أن" تي-80بي في إم" خضعت للتحديث الفني، حيث زُودت بنظام اتصالات جديد وحماية معززة وأجهزة متقدمة للتحكم في إطلاق النار والرؤية الليلية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تصد-ثلاث-هجمات-لطائرات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1085233215.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مصادر تؤكد تفوق الدبابة الروسية "تي-80" على "ليوبارد 2" الألمانية

13:36 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-80"
دبابة تي-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Илья Питалев
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أفادت وسائل إعلام بأن دبابات "تي-80بي في إم" الروسية الحديثة أثبتت تفوقها على الدبابة الألمانية "ليوبارد 2" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت صحيفة "سوهو" الصينية: "لقد اكتسبت الدبابة الروسية "تي-80بي في إم" مجدًا عسكريًا. وعندما ظهرت الدبابة الألمانية "ليوبارد 2" بجوارها، تبيّن للأخيرة بأنها في غير مكانها، فهي لا تستطيع التكيف مع الظروف العسكرية الصعبة وتظهر قوة محدودة إلى حد ما".
وبحسب الصحيفة، فإن المحرك التوربيني الغازي القوي يمنح الدبابة الروسية قدرة ممتازة على المناورة، مما يسمح لها بالتحكم بسهولة في الوضع في ساحة المعركة والتكيف بهدوء مع الظروف الصعبة الجديدة، بينما تغرق "ليوبارد 2" في الوحل.
وأكدت أن "القوة النارية للدبابة الروسية تثير الإعجاب وتترك انطباعا عميقا".
ويشار إلى أن" تي-80بي في إم" خضعت للتحديث الفني، حيث زُودت بنظام اتصالات جديد وحماية معززة وأجهزة متقدمة للتحكم في إطلاق النار والرؤية الليلية.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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