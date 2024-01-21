https://sputnikarabic.ae/20240121/مصادر-تؤكد-تفوق-الدبابة-الروسية-تي-80-على-ليوبارد-2-الألمانية-1085243640.html

مصادر تؤكد تفوق الدبابة الروسية "تي-80" على "ليوبارد 2" الألمانية

مصادر تؤكد تفوق الدبابة الروسية "تي-80" على "ليوبارد 2" الألمانية

أفادت وسائل إعلام بأن دبابات "تي-80بي في إم" الروسية الحديثة أثبتت تفوقها على الدبابة الألمانية "ليوبارد 2" في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T13:36+0000

2024-01-21T13:36+0000

2024-01-21T13:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت صحيفة "سوهو" الصينية: "لقد اكتسبت الدبابة الروسية "تي-80بي في إم" مجدًا عسكريًا. وعندما ظهرت الدبابة الألمانية "ليوبارد 2" بجوارها، تبيّن للأخيرة بأنها في غير مكانها، فهي لا تستطيع التكيف مع الظروف العسكرية الصعبة وتظهر قوة محدودة إلى حد ما".وبحسب الصحيفة، فإن المحرك التوربيني الغازي القوي يمنح الدبابة الروسية قدرة ممتازة على المناورة، مما يسمح لها بالتحكم بسهولة في الوضع في ساحة المعركة والتكيف بهدوء مع الظروف الصعبة الجديدة، بينما تغرق "ليوبارد 2" في الوحل.وأكدت أن "القوة النارية للدبابة الروسية تثير الإعجاب وتترك انطباعا عميقا".ويشار إلى أن" تي-80بي في إم" خضعت للتحديث الفني، حيث زُودت بنظام اتصالات جديد وحماية معززة وأجهزة متقدمة للتحكم في إطلاق النار والرؤية الليلية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240121/القوات-الروسية-تصد-ثلاث-هجمات-لطائرات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-1085233215.html

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