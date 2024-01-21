https://sputnikarabic.ae/20240121/مقارنة-عسكرية-بين-باكستان-وإيران-1085248354.html
مقارنة عسكرية بين باكستان وإيران
مقارنة عسكرية بين باكستان وإيران
في الـ16 من يناير/ كانون الثاني 2023، أعلنت إيران أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T15:29+0000
2024-01-21T15:29+0000
2024-01-21T15:29+0000
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وفي اليوم التالي أعلنت باكستان، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد.وفي الـ18 من الشهر نفسه، شنت باكستان هجومًا جويًا، قالت إنه "استهدف مجموعات مسلحة مناهضة لها داخل الأراضي الإيرانية"، وفي اليوم نفسه استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني لديها وطلبت إيضاحا فوريا حول الهجوم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مقارنة عسكرية بين باكستان وإيران
في الـ16 من يناير/ كانون الثاني 2023، أعلنت إيران أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان الباكستاني".
وفي اليوم التالي أعلنت باكستان، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد.
وفي الـ18 من الشهر نفسه، شنت باكستان هجومًا جويًا، قالت إنه "استهدف مجموعات مسلحة مناهضة لها داخل الأراضي الإيرانية"، وفي اليوم نفسه استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني لديها وطلبت إيضاحا فوريا حول الهجوم.