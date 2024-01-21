عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240121/مقارنة-عسكرية-بين-باكستان-وإيران-1085248354.html
مقارنة عسكرية بين باكستان وإيران
مقارنة عسكرية بين باكستان وإيران
في الـ16 من يناير/ كانون الثاني 2023، أعلنت إيران أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T15:29+0000
2024-01-21T15:29+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/15/1085247607_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_31825428887f88a73c8a775f0209cae9.png
وفي اليوم التالي أعلنت باكستان، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد.وفي الـ18 من الشهر نفسه، شنت باكستان هجومًا جويًا، قالت إنه "استهدف مجموعات مسلحة مناهضة لها داخل الأراضي الإيرانية"، وفي اليوم نفسه استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني لديها وطلبت إيضاحا فوريا حول الهجوم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/15/1085247607_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_89d37d9b59744f25a55acc9c10ffa9e0.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مقارنة عسكرية بين باكستان وإيران

15:29 GMT 21.01.2024
تابعنا عبر
في الـ16 من يناير/ كانون الثاني 2023، أعلنت إيران أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان الباكستاني".
وفي اليوم التالي أعلنت باكستان، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد.
وفي الـ18 من الشهر نفسه، شنت باكستان هجومًا جويًا، قالت إنه "استهدف مجموعات مسلحة مناهضة لها داخل الأراضي الإيرانية"، وفي اليوم نفسه استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني لديها وطلبت إيضاحا فوريا حول الهجوم.
مقارنة عسكرية بين باكستان وإيران - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильтяне блокируют автостраду в знак протеста против судебной реформы - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تظاهرات في إسرائيل للإطاحة بنتنياهو.. فيديو وصور15:22 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMTВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации возможностей БПЛА - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала