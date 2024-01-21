https://sputnikarabic.ae/20240121/مقتل-نحو-570-عسكريًا-أوكرانيًا-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-آخر-24-ساعة--1085237409.html

مقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة

مقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات المسلحة الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T10:57+0000

2024-01-21T10:57+0000

2024-01-21T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية اليوم الأحد، نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كالتالي:ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240121/رئيس-المخابرات-العسكرية-لنظام-كييف-يدلي-بتصريح-صادم-حول-أوكرانيا-1085235776.html

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