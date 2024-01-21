مقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات المسلحة الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية اليوم الأحد، نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كالتالي:
1.على محور كوبيانسك: صد 7 هجمات للعدو ومقتل نحو 55 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين.
2.وعلى محور كراسني ليمان: صد 3 هجمات للعدو ومقتل نحو 80 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.
3.وعلى محور دونيتسك: صد هجومين للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 310 عسكريين أوكرانيين وتدمير دبابة ومدرعتين و7 مركبات وقطع مدفعية وراجمة صواريخ.
4.وعلى محور جنوب دونيتسك: صد هجوم للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع.
5.وعلى محور زابوروجيه: قصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع.
6.وعلى محور خيرسون: قصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 20 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 4 سيارات.
7.وبالإضافة إلى ذلك، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخًا تكتيكيًا من طراز "توتشكا-أو" وصاروخين لراجمات "هيمارس" و43 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعات خاركوف وخيرسون وزابوروجيه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.