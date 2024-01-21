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القوات الروسية تحرر قرية كراخمالنويه في منطقة خاركوف
Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240121/مقتل-نحو-570-عسكريًا-أوكرانيًا-بعمليات-للقوات-الروسية-خلال-آخر-24-ساعة--1085237409.html
مقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
مقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة
أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات المسلحة الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T10:57+0000
2024-01-21T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية اليوم الأحد، نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كالتالي:ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240121/رئيس-المخابرات-العسكرية-لنظام-كييف-يدلي-بتصريح-صادم-حول-أوكرانيا-1085235776.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية خلال آخر 24 ساعة

10:57 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 570 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات المسلحة الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحافية اليوم الأحد، نتائج عمليات القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة كالتالي:
1.
على محور كوبيانسك: صد 7 هجمات للعدو ومقتل نحو 55 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين.
2.
وعلى محور كراسني ليمان: صد 3 هجمات للعدو ومقتل نحو 80 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.
3.
وعلى محور دونيتسك: صد هجومين للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 310 عسكريين أوكرانيين وتدمير دبابة ومدرعتين و7 مركبات وقطع مدفعية وراجمة صواريخ.
4.
وعلى محور جنوب دونيتسك: صد هجوم للعدو وقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع.
5.
وعلى محور زابوروجيه: قصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ومدفع.
6.
وعلى محور خيرسون: قصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل نحو 20 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير 4 سيارات.
7.
وبالإضافة إلى ذلك، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخًا تكتيكيًا من طراز "توتشكا-أو" وصاروخين لراجمات "هيمارس" و43 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعات خاركوف وخيرسون وزابوروجيه.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس المخابرات العسكرية لنظام كييف يدلي بتصريح صادم حول أوكرانيا
10:31 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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