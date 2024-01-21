https://sputnikarabic.ae/20240121/من-10-نقاط-خارطة-طريق-أوروبية-لحل-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني-1085247457.html
من 10 نقاط... "خارطة طريق" أوروبية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
من 10 نقاط... "خارطة طريق" أوروبية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
كشفت وثيقة أوروبية أن مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعدّ خارطة طريق من 10 نقاط تمهد لحل شامل للصراع الفلسطيني... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T15:16+0000
2024-01-21T15:16+0000
2024-01-21T15:16+0000
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انفوجرافيك, инфографика
من 10 نقاط... "خارطة طريق" أوروبية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
كشفت وثيقة أوروبية أن مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعدّ خارطة طريق من 10 نقاط تمهد لحل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.