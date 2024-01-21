https://sputnikarabic.ae/20240121/نتنياهو-يعلن-رفضه-القاطع-لشروط-حماس-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-1085251027.html

نتنياهو يعلن رفضه القاطع لشروط "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو يعلن رفضه القاطع لشروط "حماس" بشأن صفقة تبادل الأسرى

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضه القاطع لشروط حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى. 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T17:48+0000

2024-01-21T17:48+0000

2024-01-21T17:48+0000

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وقال نتنياهو، في بيان له: "لقد أعدنا 110 من المختطفين إلى وطنهم حتى الآن، ونحن ملتزمون بعودة الباقي"، مضيفا أن "شرط وحوش حماس بالاستسلام، مقابل إطلاق سراح الرهائن لدينا مرفوض".وشدد على ضرورة أن تكون غزة منزوعة السلاح وأن تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، مؤكدا أن "إسرائيل لا تعطي حصانة لأي إرهابي سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو أي مكان".وكشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، الأربعاء الماضي، أن الحركة وضعت شروطا من أجل إنجاح صفقة الأدوية التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية قطرية وبالتعاون مع فرنسا.وقال أبو مرزوق، عبر منصة "إكس"، إن "الصليب الأحمر تقدم بطلب لتوفير الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفا".وأضاف: وضعنا عدّة شروط، وهي:مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا.1.توفير الدواء عبر دولة نثق فيها.2.يضع الصليب الأحمر الدواء في 4 مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى.3.إدخال مزيد من المساعدات والغذاء.4.منع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.5.وأشار أبو مرزوق إلى أن فرنسا طلبت توفير الدواء، لكن "حماس" رفضت الطلب لعدم ثقتها بالحكومة الفرنسية، بسبب موقفها الداعم لإسرائيل، مؤكدا أن حركة حماس "طلبت من الأشقاء في قطر توفير الدواء لثقتنا بهم، فوافقت مشكورة".وكانت قطر قد أعلنت، أمس الثلاثاء، نجاح وساطتها بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة خصوصا للمناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع.وأوضحت الدوحة أن الأدوية والمساعدات سترسل، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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