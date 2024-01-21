https://sputnikarabic.ae/20240121/وزير-أردني-لـ-سبوتنيك-علاقات-قوية-تجمع-بين-روسيا-والأردن-وتفاهم-كبير-حول-وقف-الحرب-في-غزة-1085241345.html
وزير أردني لـ "سبوتنيك": علاقات قوية تجمع بين روسيا والأردن وتفاهم كبير حول وقف الحرب في غزة
وزير أردني لـ "سبوتنيك": علاقات قوية تجمع بين روسيا والأردن وتفاهم كبير حول وقف الحرب في غزة
قال مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن علاقات عميقة وتفاهمات قوية تجمع بلاده مع روسيا، في ظل وجود الكثير من الملفات المشتركة... 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T14:00+0000
2024-01-21T14:00+0000
2024-01-21T14:00+0000
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وأضاف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين الأردن وروسيا مبنية على الاحترام المتبادل وآفاق من التعاون الواضح في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأشاد الوزير الأردني بالتفاهم الكبير بين البلدين في الكثير من القضايا المشتركة، لا سيما في ظل الموقف من حرب غزة، وسعيهما لأن يكون هناك إنهاء سريع للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وعودة الأمور لنصابها واستقرارها في المنطقة.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20230111/الصفدي-ولافرينتيف-يؤكدان-أهمية-التنسيق-بين-الأردن-وروسيا-في-مواجهة-التحديات-في-الجنوب-السوري-1072156674.html
https://sputnikarabic.ae/20231130/سفير-البحرين-لدى-روسيا-اتفقنا-مع-الأردن-على-بناء-مشاريع-تنموية-إنسانية-في-قطاع-غزة--1083617118.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار الأردن, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة
حصري, أخبار الأردن, روسيا, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة
وزير أردني لـ "سبوتنيك": علاقات قوية تجمع بين روسيا والأردن وتفاهم كبير حول وقف الحرب في غزة
حصري
قال مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن علاقات عميقة وتفاهمات قوية تجمع بلاده مع روسيا، في ظل وجود الكثير من الملفات المشتركة بينهما.
وأضاف، في مقابلة مع "سبوتنيك
"، أن العلاقات بين الأردن وروسيا مبنية على الاحترام المتبادل وآفاق من التعاون الواضح في عهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشاد الوزير الأردني بالتفاهم الكبير بين البلدين في الكثير من القضايا المشتركة، لا سيما في ظل الموقف من حرب غزة، وسعيهما لأن يكون هناك إنهاء سريع للحرب
الإسرائيلية في قطاع غزة، وعودة الأمور لنصابها واستقرارها في المنطقة.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
30 نوفمبر 2023, 09:23 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.