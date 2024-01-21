https://sputnikarabic.ae/20240121/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-العملية-العسكرية-في-خان-يونس-ستتوسع-قريبا-إلى-مناطق-أخرى-1085251543.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى مناطق أخرى

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى مناطق أخرى

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن "الدخان سيبقى يغطي قطاع غزة حتى تحقيق جميع الأهداف". 21.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-21T17:55+0000

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وقال غالانت، في تصريحات له، إن "العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى مناطق أخرى"، مشددا على "ضرورة هزيمة حماس وإعادة المختطفين إلى منازلهم".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، رفضه القاطع لشروط حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى. وقال نتنياهو، في بيان له: "إسرائيل لا تعطي حصانة لأي إرهابي سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو أي مكان".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240120/الجيش-الإسرائيلي-يصل-إلى-نفق-كان-به-محتجزون-في-خان-يونس-صور-1085223083.html

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