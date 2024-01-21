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مقتل 13 شخصا بقصف أوكراني استهدف سوقا في دونيتسك...فيديو
مقتل 13 شخصا بقصف أوكراني استهدف سوقا في دونيتسك...فيديو
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في قصف السوق في منطقة دونيتسك تيكستيلشيك ارتفع إلى 13 شخصًا. 21.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-21T10:00+0000
2024-01-21T10:00+0000
روسيا
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وكتب بوشيلين عبر "تلغرام": "بحسب المعلومات الأولية، قُتل ما لا يقل عن 13 وأصيب عشرة نتيجة القصف الوحشي للسوق في منطقة تيكستيلشيك الصغيرة. وقد تعرض السوق للهجوم يوم الأحد، في الوقت الذي يكون فيه مزدحما".وأضاف بوشيلين أن الخدمات العملياتية تعمل على الفور، ويستمر تلقي المعلومات حول القتلى والجرحى وتوضيحها. ويجري أيضًا البحث عن شظايا الأسلحة.وفي وقت سابق، أعلن عمدة المدينة أليكسي كوليمزين عن سقوط 12 ضحية.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك الصغيرة في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار. يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية 43 مرة، وأطلقت 161 ذخيرة. وأصيب تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. ولحقت أضرار بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.تقع منطقة كيروفسكي في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك.
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روسيا, العالم

مقتل 13 شخصا بقصف أوكراني استهدف سوقا في دونيتسك...فيديو

10:00 GMT 21.01.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين أن عدد الأشخاص الذين قتلوا في قصف السوق في منطقة دونيتسك تيكستيلشيك ارتفع إلى 13 شخصًا.
وكتب بوشيلين عبر "تلغرام": "بحسب المعلومات الأولية، قُتل ما لا يقل عن 13 وأصيب عشرة نتيجة القصف الوحشي للسوق في منطقة تيكستيلشيك الصغيرة. وقد تعرض السوق للهجوم يوم الأحد، في الوقت الذي يكون فيه مزدحما".
وأضاف بوشيلين أن الخدمات العملياتية تعمل على الفور، ويستمر تلقي المعلومات حول القتلى والجرحى وتوضيحها. ويجري أيضًا البحث عن شظايا الأسلحة.
وفي وقت سابق، أعلن عمدة المدينة أليكسي كوليمزين عن سقوط 12 ضحية.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية أطلقت ما لا يقل عن ست قذائف من عيار 155 ملم على المنطقة الصغيرة تيكستيلشيك الصغيرة في منطقة كيروفسكي، حيث توجد الأسواق وعدد كبير من المتاجر، وتعرض بعضها لإطلاق النار. يكون هناك العديد من المدنيين في هذه المنطقة في جميع الأوقات.
وفقًا لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك، أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية النار على أراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية 43 مرة، وأطلقت 161 ذخيرة. وأصيب تسعة مدنيين وقتل شخص واحد. ولحقت أضرار بـ 44 مبنى سكنيًا و21 مرفقًا للبنية التحتية الاجتماعية.
تقع منطقة كيروفسكي في الجزء الجنوبي الغربي من دونيتسك.
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