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https://sputnikarabic.ae/20240122/اكتشاف-كهف-ضخم-جدا-في-السعودية-صور-1085282970.html
اكتشاف كهف ضخم جدا في السعودية... صور
اكتشاف كهف ضخم جدا في السعودية... صور
أعلن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الهيئة وثّقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة بحرة خيبر البركانية - شمال شرقي المدينة... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T11:30+0000
2024-01-22T11:30+0000
مجتمع
العالم العربي
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وقال أبا الخيل: "وثّق فريق جيولوجي متخصص من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أطول كهف في السعودية من البازلت يمتد طوله نحو خمسة كيلومترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم أبو الوعول عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول".وأضاف: "هذا الكهف يعد ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية في الهيئة، إضافة إلى ذلك، إنه سيسهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال"، وفقا لصحيفة "سبق".
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العالم العربي
العالم العربي

اكتشاف كهف ضخم جدا في السعودية... صور

11:30 GMT 22.01.2024
© Photo / twitter.Almadinanewsاكتشاف كهف ضخم جدا في السعودية
اكتشاف كهف ضخم جدا في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Photo / twitter.Almadinanews
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أعلن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الهيئة وثّقت وجهة جيولوجية سياحية جديدة بحرة خيبر البركانية - شمال شرقي المدينة المنوّرة.
وقال أبا الخيل: "وثّق فريق جيولوجي متخصص من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أطول كهف في السعودية من البازلت يمتد طوله نحو خمسة كيلومترات، وسيتم ترشيحه ليكون معلماً سياحياً بعد اكتمال الدراسات الفنية له، وتم إطلاق اسم أبو الوعول عليه نسبة لوجود هياكل عظمية لعدد كبير من الوعول".
وأضاف: "هذا الكهف يعد ثروة سياحية تغذي مشاريع الحدائق الجيولوجية التي تعمل عليها إدارة السياحة الجيولوجية في الهيئة، إضافة إلى ذلك، إنه سيسهم في فتح مجال واسع للباحثين والأكاديميين في هذا المجال"، وفقا لصحيفة "سبق".
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