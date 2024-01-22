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https://sputnikarabic.ae/20240122/الإمارات-تتصدر-تصنيف-أقوى-جوازات-السفر-العربية-والعالمية-في-2024-1085296330.html
الإمارات تتصدر تصنيف أقوى جوازات السفر العربية والعالمية في 2024
الإمارات تتصدر تصنيف أقوى جوازات السفر العربية والعالمية في 2024
احتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول في تصنيف جديد لأقوى جوازات السفر العربية في عام 2024، وفيما يلي نعرض تفاصيل تصنيف أقوى 10 جوازات سفر عربية. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T17:43+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الإمارات تتصدر تصنيف أقوى جوازات السفر العربية والعالمية في 2024

17:43 GMT 22.01.2024
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احتل جواز السفر الإماراتي المركز الأول في تصنيف جديد لأقوى جوازات السفر العربية في عام 2024، وفيما يلي نعرض تفاصيل تصنيف أقوى 10 جوازات سفر عربية.
الإمارات تتصدر تصنيف أقوى جوازات السفر العربية والعالمية في 2024 - سبوتنيك عربي
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