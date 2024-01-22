https://sputnikarabic.ae/20240122/البجعة-البيضاء-ما-هي-الطائرة-الروسية-الاستراتيجية-الأسرع-من-الصوت-1085277322.html
"البجعة البيضاء"... ما هي الطائرة الروسية الاستراتيجية الأسرع من الصوت؟
"البجعة البيضاء"... ما هي الطائرة الروسية الاستراتيجية الأسرع من الصوت؟
"البجعة البيضاء"... ما هي الطائرة الروسية الاستراتيجية الأسرع من الصوت؟
2024-01-22T10:21+0000
2024-01-22T10:21+0000
2024-01-22T10:22+0000
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تو-160إم، تو-160ام، تو 160إم، روسيا، البجعة البيضاء
تو-160إم، تو-160ام، تو 160إم، روسيا، البجعة البيضاء
"البجعة البيضاء"... ما هي الطائرة الروسية الاستراتيجية الأسرع من الصوت؟
10:21 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 10:22 GMT 22.01.2024)
تعرّف من خلال هذا الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" على أبرز الخصائص الفنية للطائرة الصاروخية الاستراتيجية الروسية "تو-160إم" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والملقبة بـ "البجعة البيضاء".