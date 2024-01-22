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https://sputnikarabic.ae/20240122/البجعة-البيضاء-ما-هي-الطائرة-الروسية-الاستراتيجية-الأسرع-من-الصوت-1085277322.html
"البجعة البيضاء"... ما هي الطائرة الروسية الاستراتيجية الأسرع من الصوت؟
"البجعة البيضاء"... ما هي الطائرة الروسية الاستراتيجية الأسرع من الصوت؟
"البجعة البيضاء"... ما هي الطائرة الروسية الاستراتيجية الأسرع من الصوت؟
2024-01-22T10:21+0000
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تو-160إم، تو-160ام، تو 160إم، روسيا، البجعة البيضاء
تو-160إم، تو-160ام، تو 160إم، روسيا، البجعة البيضاء

"البجعة البيضاء"... ما هي الطائرة الروسية الاستراتيجية الأسرع من الصوت؟

10:21 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 10:22 GMT 22.01.2024)
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تعرّف من خلال هذا الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" على أبرز الخصائص الفنية للطائرة الصاروخية الاستراتيجية الروسية "تو-160إم" ​​​​التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والملقبة بـ "البجعة البيضاء".
تو-160 إم، طائرة روسية استراتيجية أسرع من الصوت - سبوتنيك عربي
تو-160 إم، طائرة روسية استراتيجية أسرع من الصوت - سبوتنيك عربي
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