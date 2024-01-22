https://sputnikarabic.ae/20240122/الجيش-الأوكراني-ينسحب-من-مواقعه-بسبب-النقص-الحاد-في-الذخيرة-1085291171.html

الجيش الأوكراني ينسحب من مواقعه بسبب النقص الحاد في الذخيرة

الجيش الأوكراني ينسحب من مواقعه بسبب النقص الحاد في الذخيرة

أفادت صحيفة ألمانية في مقال، اليوم الاثنين، بأنه يتعين على الجيش الأوكراني مغادرة الأراضي بسبب النقص الحاد في الذخيرة وعدم القدرة على صد هجمات الجيش الروسي. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T14:39+0000

2024-01-22T14:39+0000

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وأوضحت الصحيفة: "تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في ذخيرة المدفعية، مما يجبرها على مغادرة الأراضي".في اليوم السابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي حرر قرية كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف، وخسر العدو ما يصل إلى 55 جنديا.في الأسبوع الماضي، أخبرت إدارة مقاطعة خاركوف "سبوتنيك"، أن 35 بلدة في المقاطعة، حيث يعيش ما يقارب الألفي شخص، بمن فيهم الأطفال، تحت السيطرة الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240122/المجر-لن-نشارك-في-أي-قرار-أو-عمل-لإمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-1085289985.html

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