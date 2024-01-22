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الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و6 صواريخ "ستورم شادو" في يوم واحد
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240122/الجيش-الروسي-يصد-هجوما-نفذته-5-ألوية-أوكرانية-ويلحق-بها-خسائر-فادحة--1085283130.html
الجيش الروسي يصد هجوما نفذته 5 ألوية أوكرانية ويلحق بها خسائر فادحة
الجيش الروسي يصد هجوما نفذته 5 ألوية أوكرانية ويلحق بها خسائر فادحة
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام الجيش الروسي بصد 9 هجمات نفذتها 5 ألوية أوكرانية، وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في العتاد، وتحييد 360 جنديا له... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T11:32+0000
2024-01-22T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، من خلال العمليات النشطة ونيران المدفعية، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و60 و66 و81 و68 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ميكييفكا ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 180 فردًا عسكريًا وخمس دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين. وتم تدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز إم777 ومدفعين هاتزر من طراز "مستا-بي" و"دي- 30"، بالإضافة إلى مدفع مضاد للدبابات من طراز إم تي-12".وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بدعم مدفعي، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 117 في مناطق يامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتال مشاة وست سيارات. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع ذاتي الدفع "زوزانا -2" مصنوع في سلوفاكيا، ونظامين مدفعيين من طراز "إم777"، كما تم ضرب مدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع المدفعية، النار على أفراد من اللواء 31 الميكانيكي، واللواء 79 للهجوم الجوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 105 في مناطق ستارومايورسكايا ونوفوميخائلوفكا في دونيتسك وبريوتنيو في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 120 عسكريا وثلاث مركبات ومنصتي مدفعية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20240122/قوات-روسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085283497.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يصد هجوما نفذته 5 ألوية أوكرانية ويلحق بها خسائر فادحة

11:32 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 11:57 GMT 22.01.2024)
© Photo / Russian Ministry of Defenseضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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أفادت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام الجيش الروسي بصد 9 هجمات نفذتها 5 ألوية أوكرانية، وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في العتاد، وتحييد 360 جنديا له في يوم واحد على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، من خلال العمليات النشطة ونيران المدفعية، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و60 و66 و81 و68 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ميكييفكا ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 180 فردًا عسكريًا وخمس دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين. وتم تدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز إم777 ومدفعين هاتزر من طراز "مستا-بي" و"دي- 30"، بالإضافة إلى مدفع مضاد للدبابات من طراز إم تي-12".
مقاتلات روسية تهاجم مقرات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية تلحق خسائر فادحة بـ3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
11:41 GMT
وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بدعم مدفعي، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 117 في مناطق يامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتال مشاة وست سيارات. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع ذاتي الدفع "زوزانا -2" مصنوع في سلوفاكيا، ونظامين مدفعيين من طراز "إم777"، كما تم ضرب مدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع المدفعية، النار على أفراد من اللواء 31 الميكانيكي، واللواء 79 للهجوم الجوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 105 في مناطق ستارومايورسكايا ونوفوميخائلوفكا في دونيتسك وبريوتنيو في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 120 عسكريا وثلاث مركبات ومنصتي مدفعية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس01:18 GMT
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