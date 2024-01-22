https://sputnikarabic.ae/20240122/الجيش-الروسي-يصد-هجوما-نفذته-5-ألوية-أوكرانية-ويلحق-بها-خسائر-فادحة--1085283130.html

الجيش الروسي يصد هجوما نفذته 5 ألوية أوكرانية ويلحق بها خسائر فادحة

الجيش الروسي يصد هجوما نفذته 5 ألوية أوكرانية ويلحق بها خسائر فادحة

أفادت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام الجيش الروسي بصد 9 هجمات نفذتها 5 ألوية أوكرانية، وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في العتاد، وتحييد 360 جنديا له... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T11:32+0000

2024-01-22T11:32+0000

2024-01-22T11:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، من خلال العمليات النشطة ونيران المدفعية، تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و60 و66 و81 و68 من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ميكييفكا ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأضافت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 180 فردًا عسكريًا وخمس دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنتين صغيرتين. وتم تدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز إم777 ومدفعين هاتزر من طراز "مستا-بي" و"دي- 30"، بالإضافة إلى مدفع مضاد للدبابات من طراز إم تي-12".وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من قوات مجموعة "المركز"، بدعم مدفعي، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الدفاع الأرضي 117 في مناطق يامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 180 عسكريًا ودبابتين ومركبتين قتال مشاة وست سيارات. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع ذاتي الدفع "زوزانا -2" مصنوع في سلوفاكيا، ونظامين مدفعيين من طراز "إم777"، كما تم ضرب مدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وبحسب الوزارة، في اتجاه جنوب دونيتسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع المدفعية، النار على أفراد من اللواء 31 الميكانيكي، واللواء 79 للهجوم الجوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 105 في مناطق ستارومايورسكايا ونوفوميخائلوفكا في دونيتسك وبريوتنيو في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه، ما يصل إلى 120 عسكريا وثلاث مركبات ومنصتي مدفعية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".

https://sputnikarabic.ae/20240122/قوات-روسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085283497.html

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روسيا, رصد عسكري