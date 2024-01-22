https://sputnikarabic.ae/20240122/الخارجية-الروسية-سنسعى-لجعل-موضوع-أوكرانيا-يتردد-صداه-يوميا-في-أروقة-الأمم-المتحدة-1085297723.html
الخارجية الروسية: سنسعى لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه يوميا في أروقة الأمم المتحدة
الخارجية الروسية: سنسعى لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه يوميا في أروقة الأمم المتحدة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه كل يوم في أروقة الأمم... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T18:14+0000
2024-01-22T18:14+0000
2024-01-22T18:14+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 1"، ردا على سؤال ما إذا كان هناك انخفاض في الاهتمام بموضوع أوكرانيا في الأروقة الدبلوماسية وفي مكاتب الأمم المتحدة: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل موضوع أوكرانيا مسموعا كل يوم بجميع الأشكال وفي غرفة اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة واللجان المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".وأضافت زاخاروفا: "بمجرد أن بدأ فلاديمير زيلينسكي في نشر سؤال حول كيفية نسيانهم الآن، نعده أنهم لن ينسوه، وسوف يتذكرونه لفترة طويلة جدا، وسنفعل كل شيء لتأكيد ذلك، لأن الجميع بحاجة لمعرفة مجرمين بهذا الحجم".وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شارك في اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا في مقر المنظمة في نيويورك، والذي عقد حول توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، وأحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة هو قصف دونيتسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الأحد الماضي.وفقا لسلطات التحقيق الروسية، تم تنفيذ الهجمات على دونيتسك في 21 يناير/ كانون الثاني، باستخدام المدفعية التي زودتها دول الناتو لنظام كييف، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القصف بشدة يوم أمس الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20240122/الأمم-المتحدة-تدين-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-وتدعو-للامتثال-للقانون-الدولي-الإنساني--1085295652.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
الخارجية الروسية: سنسعى لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه يوميا في أروقة الأمم المتحدة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه كل يوم في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 1"، ردا على سؤال ما إذا كان هناك انخفاض في الاهتمام بموضوع أوكرانيا في الأروقة الدبلوماسية وفي مكاتب الأمم المتحدة: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل موضوع أوكرانيا مسموعا كل يوم بجميع الأشكال وفي غرفة اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة واللجان المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه يجب أن يعرف العالم ما يمكن أن تصل إليه الدولة التي فقدت سيادتها الوطنية وباعت نفسها للعسكريين والإمبرياليين.
وأضافت زاخاروفا: "بمجرد أن بدأ فلاديمير زيلينسكي في نشر سؤال حول كيفية نسيانهم الآن، نعده أنهم لن ينسوه، وسوف يتذكرونه لفترة طويلة جدا، وسنفعل كل شيء لتأكيد ذلك، لأن الجميع بحاجة لمعرفة مجرمين بهذا الحجم".
وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شارك في اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا في مقر المنظمة في نيويورك، والذي عقد حول توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، وأحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة هو قصف دونيتسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الأحد الماضي.
وفقا لسلطات التحقيق الروسية، تم تنفيذ الهجمات على دونيتسك في 21 يناير/ كانون الثاني، باستخدام المدفعية التي زودتها دول الناتو لنظام كييف، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القصف بشدة يوم أمس الأحد.