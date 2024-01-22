https://sputnikarabic.ae/20240122/الخارجية-الروسية-سنسعى-لجعل-موضوع-أوكرانيا-يتردد-صداه-يوميا-في-أروقة-الأمم-المتحدة-1085297723.html

الخارجية الروسية: سنسعى لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه يوميا في أروقة الأمم المتحدة

الخارجية الروسية: سنسعى لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه يوميا في أروقة الأمم المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه كل يوم في أروقة الأمم... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T18:14+0000

2024-01-22T18:14+0000

2024-01-22T18:14+0000

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وقالت زاخاروفا على قناة "روسيا 1"، ردا على سؤال ما إذا كان هناك انخفاض في الاهتمام بموضوع أوكرانيا في الأروقة الدبلوماسية وفي مكاتب الأمم المتحدة: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل موضوع أوكرانيا مسموعا كل يوم بجميع الأشكال وفي غرفة اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة واللجان المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".وأضافت زاخاروفا: "بمجرد أن بدأ فلاديمير زيلينسكي في نشر سؤال حول كيفية نسيانهم الآن، نعده أنهم لن ينسوه، وسوف يتذكرونه لفترة طويلة جدا، وسنفعل كل شيء لتأكيد ذلك، لأن الجميع بحاجة لمعرفة مجرمين بهذا الحجم".وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شارك في اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا في مقر المنظمة في نيويورك، والذي عقد حول توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، وأحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة هو قصف دونيتسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الأحد الماضي.وفقا لسلطات التحقيق الروسية، تم تنفيذ الهجمات على دونيتسك في 21 يناير/ كانون الثاني، باستخدام المدفعية التي زودتها دول الناتو لنظام كييف، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القصف بشدة يوم أمس الأحد.

https://sputnikarabic.ae/20240122/الأمم-المتحدة-تدين-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-وتدعو-للامتثال-للقانون-الدولي-الإنساني--1085295652.html

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