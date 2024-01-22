https://sputnikarabic.ae/20240122/الدفاعات-الروسية-تعترض-6-صواريخ-ستورم-شادو-في-يوم-واحد---عاجل-1085282776.html

الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و6 صواريخ "ستورم شادو" في يوم واحد

الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و6 صواريخ "ستورم شادو" في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو - 25"، واعترضت 6 صواريخ موجهة من طراز "ستورم... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T11:20+0000

2024-01-22T11:20+0000

2024-01-22T11:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف أسقطت طائرة من طراز "سو - 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وتم خلال النهار اعتراض ستة صواريخ كروز أطلقت من الجو من طراز "ستورم شادو"، بالإضافة إلى خمسة صواريخ "هيمارس".بالإضافة إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار 76 طائرة من دون طيار أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعة زابوروجيه وخيرسون وخاركوف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240122/قوات-روسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085283497.html

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