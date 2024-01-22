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الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و6 صواريخ "ستورم شادو" في يوم واحد
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240122/الدفاعات-الروسية-تعترض-6-صواريخ-ستورم-شادو-في-يوم-واحد---عاجل-1085282776.html
الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و6 صواريخ "ستورم شادو" في يوم واحد
الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و6 صواريخ "ستورم شادو" في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو - 25"، واعترضت 6 صواريخ موجهة من طراز "ستورم... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T11:20+0000
2024-01-22T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف أسقطت طائرة من طراز "سو - 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وتم خلال النهار اعتراض ستة صواريخ كروز أطلقت من الجو من طراز "ستورم شادو"، بالإضافة إلى خمسة صواريخ "هيمارس".بالإضافة إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار 76 طائرة من دون طيار أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعة زابوروجيه وخيرسون وخاركوف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240122/قوات-روسية-تلحق-خسائر-فادحة-بـ3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1085283497.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و6 صواريخ "ستورم شادو" في يوم واحد

11:20 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 11:54 GMT 22.01.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو - 25"، واعترضت 6 صواريخ موجهة من طراز "ستورم شادو"، و 5 صواريخ "هيمارس"، خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف أسقطت طائرة من طراز "سو - 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وتم خلال النهار اعتراض ستة صواريخ كروز أطلقت من الجو من طراز "ستورم شادو"، بالإضافة إلى خمسة صواريخ "هيمارس".
بالإضافة إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار 76 طائرة من دون طيار أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفي كل من مقاطعة زابوروجيه وخيرسون وخاركوف.

أفادت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام الجيش الروسي بصد 9 هجمات نفذتها 5 ألوية أوكرانية، وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في العتاد، وتحييد 360 جنديًا له في يوم واحد، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.

مقاتلات روسية تهاجم مقرات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات روسية تلحق خسائر فادحة بـ3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
11:41 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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