https://sputnikarabic.ae/20240122/الشركات-التركية-تواجه-ضغوطا-غير-مسبوقة-من-الغرب-بسبب-علاقات-أنقرة-وموسكو-1085260416.html
الشركات التركية تواجه ضغوطا غير مسبوقة من الغرب بسبب علاقات أنقرة وموسكو
الشركات التركية تواجه ضغوطا غير مسبوقة من الغرب بسبب علاقات أنقرة وموسكو
أكد رئيس إحدى الشركات التركية المتخصصة في توريد مستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية إلى روسيا، أن الشركات التركية تواجه ضغوطًا كبيرة وغير مسبوقة من الغرب، بسبب... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T04:34+0000
2024-01-22T04:34+0000
2024-01-22T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لم نواجه مثل هذا الضغط المتعلق بالأعمال التجارية الروسية منذ بداية الوضع في أوكرانيا. هناك تهديدات مفتوحة فيما يتعلق بالمعاملات عبر سويفت. الوضع صعب للغاية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "إيكونوميك" التركية، أن المُصَدّرين الأتراك واجهوا رفضًا مصرفيًا لإجراء تحويلات مالية من روسيا.والخميس الماضي، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأنا في إجراء بعض التحويلات [من روسيا الاتحادية]"، رافضًا تحديد القطاعات المصدرة، التي سيكون بمقدورها تلقي التحويلات خلال هذا اليوم.وأضاف المصدر أن "البنوك الحكومية بدأت جزئيًا [بتلقي المدفوعات]؛ أما بالنسبة للبنوك الخاصة، فمن المقرر اتخاذ القرار في نهاية الشهر تقريبًا. بحلول الـ 25 من يناير".وصرّح مصدر في أنقرة، في وقت سابق، أن مشكلة المعاملات المالية موجودة منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى الضغط على تركيا بسبب العقوبات الغربية.وقد أكد المصدر أن القطاع المصرفي لم يتلقَّ أي دليل على أن الجانب التركي يساعد في الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240117/مصدر-لوكالة-سبوتنيك-وفد-تركي-يزور-روسيا-لمناقشة-تفاصيل-مركز-الغاز-1085082944.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, سويفت, اقتصاد
روسيا, أخبار تركيا اليوم, سويفت, اقتصاد
الشركات التركية تواجه ضغوطا غير مسبوقة من الغرب بسبب علاقات أنقرة وموسكو
04:34 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 05:06 GMT 22.01.2024)
أكد رئيس إحدى الشركات التركية المتخصصة في توريد مستحضرات التجميل والمنتجات المنزلية إلى روسيا، أن الشركات التركية تواجه ضغوطًا كبيرة وغير مسبوقة من الغرب، بسبب رفض أنقرة فرض عقوبات على موسكو، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تهدد بوقف معاملات "سويفت" المصرفية مع تركيا.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لم نواجه مثل هذا الضغط المتعلق بالأعمال التجارية الروسية منذ بداية الوضع في أوكرانيا. هناك تهديدات مفتوحة فيما يتعلق بالمعاملات عبر سويفت. الوضع صعب للغاية".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "إيكونوميك" التركية، أن المُصَدّرين الأتراك واجهوا رفضًا مصرفيًا لإجراء تحويلات مالية من روسيا.
ووفقًا للصحيفة التركية، فإن التحويلات المالية توقفت تقريبا منذ الأول من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وينتظر المُصَدّرون اتخاذ قرارات عاجلة لمواصلة عمليات التجارة مع روسيا، حيث أخذت وزارة التجارة التركية هذا الموضوع على عاتقها.
والخميس الماضي، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأنا في إجراء بعض التحويلات
[من روسيا الاتحادية]"، رافضًا تحديد القطاعات المصدرة، التي سيكون بمقدورها تلقي التحويلات خلال هذا اليوم.
وأضاف المصدر أن "البنوك الحكومية بدأت جزئيًا [بتلقي المدفوعات]؛ أما بالنسبة للبنوك الخاصة، فمن المقرر اتخاذ القرار في نهاية الشهر تقريبًا. بحلول الـ 25 من يناير".
وصرّح مصدر في أنقرة، في وقت سابق، أن مشكلة المعاملات المالية موجودة منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى الضغط على تركيا بسبب العقوبات الغربية.
وقد أكد المصدر أن القطاع المصرفي لم يتلقَّ أي دليل على أن الجانب التركي يساعد في الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.