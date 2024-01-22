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https://sputnikarabic.ae/20240122/الطائر-الجزار-مفترس-يستخدم-طريقة-مروعة-لقتل-فرائسه-فيديو-1085283270.html
"الطائر الجزار"... مفترس يستخدم طريقة "مروعة" لقتل فرائسه... فيديو
"الطائر الجزار"... مفترس يستخدم طريقة "مروعة" لقتل فرائسه... فيديو
يمكن لهذا الطائر الجميل المنظر، الصغير الحجم، ابن أمريكا الشمالية والمدعو بـ"الصرد"، أن يفترس ما هو أكبر منه حجما بطريقة تكاد تكون خيالية أو بالحد الأدنى لا... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T11:49+0000
2024-01-22T11:49+0000
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نشرت مجلة لايف ساينس العلمية مقالا بعنوان "الصرد ضخم الرأس: طائر الجزار الوحشي الذي يعلّق فريسته على الأسلاك الشائكة".يأكل هذا الطائر اللافقاريات بشكل رئيسي، ولكن أيضًا الفقاريات الصغيرة بما في ذلك الزواحف والبرمائيات والخفافيش والطيور، ويُطلق عليه لقب "طائر الجزار" بفضل ممارسته المروعة المتمثلة في ضرب فريسته على الأشواك الحادة والأغصان والأسلاك الشائكة.ينتظر هذا المغرد الناعم الصغير، الذي يستطيع أن يصطاد فريسة أثقل منه، بصبر في أماكن عالية، أحيانًا باستخدام أسلاك الهاتف.قد يكون طعن الفريسة أيضًا بمثابة وسيلة للذكور لإظهار قدراتهم على الصيد للإناث. ووجدت دراسة أجريت عام 1989 على أنواع الصرد ذات الصلة في إسرائيل أن مخبأ الذكر زاد قبل موسم التكاثر وأن الذكور الذين لديهم أكبر مخابئ تكاثروا أولاً وأنجبوا المزيد من النسل.وجدت دراسة أخرى أن طعن الفريسة يمكن أن يساعد في تقليل سمية القتل.فعندما يطعن الصرد ضخم الرأس الحشرة ويعود بعد بضعة أيام، يمكن للطائر أن يأكلها بأمان.
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نادي الفيديو, علوم
نادي الفيديو, علوم

"الطائر الجزار"... مفترس يستخدم طريقة "مروعة" لقتل فرائسه... فيديو

11:49 GMT 22.01.2024
© Photo / twitter طائر الصرد الرمادي الكبير أو الصُّرَد، أو الأسرد مع فريسه لفأر علقه على شجرة
طائر الصرد الرمادي الكبير أو الصُّرَد، أو الأسرد مع فريسه لفأر علقه على شجرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Photo / twitter
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يمكن لهذا الطائر الجميل المنظر، الصغير الحجم، ابن أمريكا الشمالية والمدعو بـ"الصرد"، أن يفترس ما هو أكبر منه حجما بطريقة تكاد تكون خيالية أو بالحد الأدنى لا تصدق طريق طعنها وغزّها، قبل وضعها على العصي لتناولها لاحقًا.
نشرت مجلة لايف ساينس العلمية مقالا بعنوان "الصرد ضخم الرأس: طائر الجزار الوحشي الذي يعلّق فريسته على الأسلاك الشائكة".
يأكل هذا الطائر اللافقاريات بشكل رئيسي، ولكن أيضًا الفقاريات الصغيرة بما في ذلك الزواحف والبرمائيات والخفافيش والطيور، ويُطلق عليه لقب "طائر الجزار" بفضل ممارسته المروعة المتمثلة في ضرب فريسته على الأشواك الحادة والأغصان والأسلاك الشائكة.
ينتظر هذا المغرد الناعم الصغير، الذي يستطيع أن يصطاد فريسة أثقل منه، بصبر في أماكن عالية، أحيانًا باستخدام أسلاك الهاتف.
ويعض فريسته بمنقاره المعقوف الذي يشبه الطيور الجارحة من رقبته ليشلها، ثم يهزها بقوة، ما يسبب تلف العمود الفقري، وذلك باستخدام وزن جسم الضحية ضده، ثم يقوم بتخزين فريسته على الأغصان الحادة للشجرة أو السياج ليعود إليها لاحقًا.
قد يكون طعن الفريسة أيضًا بمثابة وسيلة للذكور لإظهار قدراتهم على الصيد للإناث. ووجدت دراسة أجريت عام 1989 على أنواع الصرد ذات الصلة في إسرائيل أن مخبأ الذكر زاد قبل موسم التكاثر وأن الذكور الذين لديهم أكبر مخابئ تكاثروا أولاً وأنجبوا المزيد من النسل.
وجدت دراسة أخرى أن طعن الفريسة يمكن أن يساعد في تقليل سمية القتل.فعندما يطعن الصرد ضخم الرأس الحشرة ويعود بعد بضعة أيام، يمكن للطائر أن يأكلها بأمان.
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