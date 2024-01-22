https://sputnikarabic.ae/20240122/بدلة-مموهة-تخفي-الجنود-الروس-عن-أجهزة-التصوير-الحراري-الأوكرانية-فيديو-1085286846.html

بدلة مموهة "تخفي" الجنود الروس عن أجهزة التصوير الحراري الأوكرانية... فيديو

بدلة مموهة "تخفي" الجنود الروس عن أجهزة التصوير الحراري الأوكرانية... فيديو

أعلنت شركة "هيدر إكس" أن المتخصصين الروس يطورون بدلة مموهة تطمس الصورة الظلية وتوفر حماية مثالية من معدات التصوير الحراري التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T13:34+0000

2024-01-22T13:34+0000

2024-01-22T13:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الشركة لوسائل إعلام روسية: "نحن نعمل على تطوير منتج جديد بشكل أساسي - بدلة مموهة تخفي الصورة الظلية وتطمسها. هذه تقنية روسية بالكامل تعتمد على طلاء أقمشة بتركيبة معينة، لن نكشف عن ابتكارنا بالتفصيل. مبدأ التشغيل هو عكس أو امتصاص الحرارة المحطية عن الجسم. إن البدلة ستجعل من الممكن تمويه أفراد الجيش الروسي بشكل فعال من معدات التصوير الحراري للعدو".ووفقًا للشركة، فإن جميع النماذج المعروفة للملابس الواقية المموهة لا تسمح بإخفاء الجسم بالكامل.وأوضحت الشركة: "لقد تعلمنا تمويه جسم ما من جهاز تصوير حراري، وإخفاء توقيعه الحراري؛ ويتم استخدام منتجاتنا بنجاح في القوات الخاصة. وفي الوقت نفسه، عندما يرتدي الجندي بدلة مموهة، ومعطفا، وما إلى ذلك، فسيكون في أي حالة مرئي ككائن غير طبيعي، وترى أجهزة التصوير الحراري كيف تظهر صورته الظلية، على الشاشات. لقد عملنا لفترة طويلة على هذه المشكلة، وطورنا منتجا بدا وكأنه يطمس الصورة الظلية. حاليًا، يستمر اختبار أحدث بدلة، ومن المقرر أن يكتمل المنتج بحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني".كما أكدت الشركة أنه "يتم حاليًا استخدام العديد من تقنيات العزل الحراري في منطقة العملية الخاصة، إلا أنها جميعها غير فعالة بما فيه الكفاية. هناك العديد من طرق الإخفاء من التصوير الحراري، يعتمد معظمها على العزل الحراري، مما يدل بوضوح على عدم فعاليته أثناء التشغيل على المدى الطويل. نحن نستخدم تقنية أخرى – العكس والامتصاص، الذي يسمح لنا بتجنب العواقب السلبية بسبب اختلاف مبدأ التشغيل".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري