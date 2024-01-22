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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ во время маскировки полноразмерного пневмокаркасного макета танка Т-80 - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240122/بدلة-مموهة-تخفي-الجنود-الروس-عن-أجهزة-التصوير-الحراري-الأوكرانية-فيديو-1085286846.html
بدلة مموهة "تخفي" الجنود الروس عن أجهزة التصوير الحراري الأوكرانية... فيديو
بدلة مموهة "تخفي" الجنود الروس عن أجهزة التصوير الحراري الأوكرانية... فيديو
أعلنت شركة "هيدر إكس" أن المتخصصين الروس يطورون بدلة مموهة تطمس الصورة الظلية وتوفر حماية مثالية من معدات التصوير الحراري التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T13:34+0000
2024-01-22T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الشركة لوسائل إعلام روسية: "نحن نعمل على تطوير منتج جديد بشكل أساسي - بدلة مموهة تخفي الصورة الظلية وتطمسها. هذه تقنية روسية بالكامل تعتمد على طلاء أقمشة بتركيبة معينة، لن نكشف عن ابتكارنا بالتفصيل. مبدأ التشغيل هو عكس أو امتصاص الحرارة المحطية عن الجسم. إن البدلة ستجعل من الممكن تمويه أفراد الجيش الروسي بشكل فعال من معدات التصوير الحراري للعدو".ووفقًا للشركة، فإن جميع النماذج المعروفة للملابس الواقية المموهة لا تسمح بإخفاء الجسم بالكامل.وأوضحت الشركة: "لقد تعلمنا تمويه جسم ما من جهاز تصوير حراري، وإخفاء توقيعه الحراري؛ ويتم استخدام منتجاتنا بنجاح في القوات الخاصة. وفي الوقت نفسه، عندما يرتدي الجندي بدلة مموهة، ومعطفا، وما إلى ذلك، فسيكون في أي حالة مرئي ككائن غير طبيعي، وترى أجهزة التصوير الحراري كيف تظهر صورته الظلية، على الشاشات. لقد عملنا لفترة طويلة على هذه المشكلة، وطورنا منتجا بدا وكأنه يطمس الصورة الظلية. حاليًا، يستمر اختبار أحدث بدلة، ومن المقرر أن يكتمل المنتج بحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني".كما أكدت الشركة أنه "يتم حاليًا استخدام العديد من تقنيات العزل الحراري في منطقة العملية الخاصة، إلا أنها جميعها غير فعالة بما فيه الكفاية. هناك العديد من طرق الإخفاء من التصوير الحراري، يعتمد معظمها على العزل الحراري، مما يدل بوضوح على عدم فعاليته أثناء التشغيل على المدى الطويل. نحن نستخدم تقنية أخرى – العكس والامتصاص، الذي يسمح لنا بتجنب العواقب السلبية بسبب اختلاف مبدأ التشغيل".
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رصد عسكري
رصد عسكري

بدلة مموهة "تخفي" الجنود الروس عن أجهزة التصوير الحراري الأوكرانية... فيديو

13:34 GMT 22.01.2024
© Sputnik . Kirill Braga / الانتقال إلى بنك الصورتدريب الغواصين من القوات الهندسية في مقاطعة فولغوغراد، خلال التدريب القتالي والخاص لأطقم الغوص في مركز التدريب الإقليمي رقم 187 متعدد الأنواع في مدينة فولجسكي بمقاطعة فولغوغراد.
تدريب الغواصين من القوات الهندسية في مقاطعة فولغوغراد، خلال التدريب القتالي والخاص لأطقم الغوص في مركز التدريب الإقليمي رقم 187 متعدد الأنواع في مدينة فولجسكي بمقاطعة فولغوغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Sputnik . Kirill Braga
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أعلنت شركة "هيدر إكس" أن المتخصصين الروس يطورون بدلة مموهة تطمس الصورة الظلية وتوفر حماية مثالية من معدات التصوير الحراري التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الشركة لوسائل إعلام روسية: "نحن نعمل على تطوير منتج جديد بشكل أساسي - بدلة مموهة تخفي الصورة الظلية وتطمسها. هذه تقنية روسية بالكامل تعتمد على طلاء أقمشة بتركيبة معينة، لن نكشف عن ابتكارنا بالتفصيل. مبدأ التشغيل هو عكس أو امتصاص الحرارة المحطية عن الجسم. إن البدلة ستجعل من الممكن تمويه أفراد الجيش الروسي بشكل فعال من معدات التصوير الحراري للعدو".
ووفقًا للشركة، فإن جميع النماذج المعروفة للملابس الواقية المموهة لا تسمح بإخفاء الجسم بالكامل.
وأوضحت الشركة: "لقد تعلمنا تمويه جسم ما من جهاز تصوير حراري، وإخفاء توقيعه الحراري؛ ويتم استخدام منتجاتنا بنجاح في القوات الخاصة. وفي الوقت نفسه، عندما يرتدي الجندي بدلة مموهة، ومعطفا، وما إلى ذلك، فسيكون في أي حالة مرئي ككائن غير طبيعي، وترى أجهزة التصوير الحراري كيف تظهر صورته الظلية، على الشاشات. لقد عملنا لفترة طويلة على هذه المشكلة، وطورنا منتجا بدا وكأنه يطمس الصورة الظلية. حاليًا، يستمر اختبار أحدث بدلة، ومن المقرر أن يكتمل المنتج بحلول نهاية شهر يناير/ كانون الثاني".
كما أكدت الشركة أنه "يتم حاليًا استخدام العديد من تقنيات العزل الحراري في منطقة العملية الخاصة، إلا أنها جميعها غير فعالة بما فيه الكفاية. هناك العديد من طرق الإخفاء من التصوير الحراري، يعتمد معظمها على العزل الحراري، مما يدل بوضوح على عدم فعاليته أثناء التشغيل على المدى الطويل. نحن نستخدم تقنية أخرى – العكس والامتصاص، الذي يسمح لنا بتجنب العواقب السلبية بسبب اختلاف مبدأ التشغيل".
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