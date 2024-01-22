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Военнослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации штатных средств противодействия БПЛА - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240122/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085260294.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T04:20+0000
2024-01-22T04:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
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رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:20 GMT 22.01.2024
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:20 GMT 22.01.2024
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف سوق دونيتسك إلى 28 قتيلا و30 مصابا
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن عدد القتلى نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي دونيتسك ارتفع إلى 28 شخصًا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 30 شخصًا.
وقال بوشيلين، عبر قناته في تليغرام، اليوم الأحد، "نتيجة للقصف المدفعي من القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك، قُتل 28 شخصًا اليوم، وأصيب 30 من سكان المنطقة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس01:18 GMTБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:05 GMT
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