https://sputnikarabic.ae/20240122/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1085260294.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T04:20+0000
2024-01-22T04:20+0000
2024-01-22T04:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542251_0:43:1963:1147_1920x0_80_0_0_726318217a3e60e32d1b5ccaea4e9f8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068542251_103:0:1780:1258_1920x0_80_0_0_b2b84ce8e4cfe52aa5671275f5ce41ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
رصد عسكري, روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن عدد القتلى نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي دونيتسك ارتفع إلى 28 شخصًا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 30 شخصًا.
وقال بوشيلين، عبر قناته في تليغرام، اليوم الأحد، "نتيجة للقصف المدفعي من القوات الأوكرانية
في منطقة دونيتسك، قُتل 28 شخصًا اليوم، وأصيب 30 من سكان المنطقة".