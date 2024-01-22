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https://sputnikarabic.ae/20240122/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-عشرات-القتلى-والجرحى-في-قصف-إسرائيلي-على-خانيونس-1085306078.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة العشرات في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 108. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T22:08+0000
2024-01-22T22:08+0000
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خان يونس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
خان يونس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، خانيونس - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس

22:08 GMT 22.01.2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة العشرات في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 108.
ونقلت وكالة "وفا"، عن مصادر طبية قولها، بارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 10، أغلبهم من الأطفال، وعشرات المصابين.
كما قتل 3 فلسطينيين بينهم طفلة بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في خان يونس، وأصيب عدد آخر جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي لمنزل في منطقة المواصي الساحلية غربي محافظة خان يونس.
وقصفت الطائرات الحربية شقة سكنية في عمارة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في الحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خان يونس، وفقا لوكالة وفا.
ولفتت وكالة "وفا"، إلى تصاعد وتيرة الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي وإطلاق النار في الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخان يونس.ِ
وكشفت الوكالة الفلسطينية أنه في حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نحو 25105، و62,681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم.
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22:34 GMT 22.01.2024
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس19:47 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:14 GMT
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