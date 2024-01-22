https://sputnikarabic.ae/20240122/تفاصيل-خارطة-الطريق-ذات-البنود-الـ10-لحل-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-ينقاشها-الاتحاد-الأوروبي-اليوم-1085261804.html

تفاصيل خارطة الطريق ذات البنود الـ10 لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينقاشها الاتحاد الأوروبي اليوم

تفاصيل خارطة الطريق ذات البنود الـ10 لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينقاشها الاتحاد الأوروبي اليوم

يجتمع وزيرا الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني مع نظرائهما في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T07:49+0000

2024-01-22T07:49+0000

2024-01-22T08:50+0000

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وكشفت وسائل إعلام تفاصيل خارطة الطريق المكونة من 10 نقاط، التي أعدها جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لتمهيد الطريق أمام "حل شامل وموثوق" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وتتمركز الخطة حول مؤتمر تحضيري للسلام، بحضور جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.وستمثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، قطاع غزة والضفة الغربية، بدلا من "حماس".وعلى الرغم من أن خريطة الطريق لا تحكم مسبقًا على جوهر خطة السلام المحتملة، إلا أنها توفر جدولًا زمنيًا متماسكًا لتنظيم عملية سلام محتملة. إن هدفها ليس إنهاء الحرب الحالية فحسب، بل معالجة الأسباب الجذرية التي غذت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على مدى العقود السبعة الماضية.بنود خارطة الطريق للسلام

https://sputnikarabic.ae/20240120/وثيقة-أوروبية-تكشف-عن-خارطة-طريق-تمهد-لحل-شامل-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1085199323.html

https://sputnikarabic.ae/20240122/إسرائيل-اعتقال-14-بينهم-ضباط-وجنود-متهمين-ببيع-تصاريح-دخول-للفلسطينيين-1085261392.html

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