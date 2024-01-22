"جليد سيبيريا السحري"... منحوتات جليدية مكرسة لشاعر روسي شهير

ويشارك في مسابقة النحت الجليدي للشباب "جليد سيبيريا الساحر" 10 فرق يتكون كل منها من شخصين، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا. جميع النحاتين من كراسنويارسك: هؤلاء هم طلاب معهد "خفوروستوفسكي" للفنون ومدرسة "سوريكوف" للفنون / ومدرسون يافعون في مدارس فنون الأطفال.موضوع مسابقة لهذا العام - هو أعمال الشاعر والروائي الروسي الشهير ألكسندر بوشكين، بمناسبة مرور الذكرى الـ 225 لميلاد الشاعر.وتم إعداد 20 قطعة جليدية مقاس متر في مترين ووزن كل منها أكثر من طن، من أصل 20 طنا من الجليد السيبيري. وبفضل أيدي النحاتين الموهوبين، تحولت كتل الجليد هذه إلى شخصيات من قصص بوشكين للأطفال منها: "الحيوانات المجهولة"، و"الطائر الخيالي"، و"ملاك"، و"الأميرة البجعة"، و"السمكة الذهبية" وغيرها. كان المركز الأول كن من نصيب فريق Stormfrun (معهد الدولة السيبيري للفنون الذي يحمل اسم خفوروستوفسكي) صاحب تمثال “ملاك”؛ ونال المركز الثاني فريق من المعلمين اليافعين من مدرسة فنون الأطفال رقم 1 باسم "سوريكوف" وقد قدموا عملهم "الطائر الخيالي"؛ والمركز الثالث - فريق "بيونيري" (مدرسة كراسنويارسك للفنون باسم "سوريكوف") عن منحونة "الفلاحة الشابة".أما جائزة "اختيار الجمهور" فنالها فريق من المعلمين اليافعين من مدرسة "سوريكوف" عن تمثال "الطائر الخيالي". كان هذا العمل هو الذي تم الاعتراف به باعتباره الفائز، وفقًا لنتائج التصويت الشعبي عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تم منح جائزة خاصة من صحيفة "سيتي نيوز" في كراسنويارسك. وقد استقبلها فريق من المعلمين الشباب من مدرسة فنون الأطفال رقم 2 ومدرسة فنون الأطفال رقم 15 عن منحوتة "السمكة الذهبية".
تشهد مدينة كراسنويارسك، على جسر ياريغينسكي، واحدة من الأحداث الشتوية الأكثر إثارة - مسابقة شبابية في النحت الجليدي للشباب "جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي".
ويشارك في مسابقة النحت الجليدي للشباب "جليد سيبيريا الساحر" 10 فرق يتكون كل منها من شخصين، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا. جميع النحاتين من كراسنويارسك: هؤلاء هم طلاب معهد "خفوروستوفسكي" للفنون ومدرسة "سوريكوف" للفنون / ومدرسون يافعون في مدارس فنون الأطفال.
موضوع مسابقة لهذا العام - هو أعمال الشاعر والروائي الروسي الشهير ألكسندر بوشكين، بمناسبة مرور الذكرى الـ 225 لميلاد الشاعر.
وتم إعداد 20 قطعة جليدية مقاس متر في مترين ووزن كل منها أكثر من طن، من أصل 20 طنا من الجليد السيبيري. وبفضل أيدي النحاتين الموهوبين، تحولت كتل الجليد هذه إلى شخصيات من قصص بوشكين للأطفال منها: "الحيوانات المجهولة"، و"الطائر الخيالي"، و"ملاك"، و"الأميرة البجعة"، و"السمكة الذهبية" وغيرها.
منحوتة من الجليد "الأميرة البجعة"، الذي أنشأه المشاركون في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
منحوتة من الجليد "الأميرة البجعة"، الذي أنشأه المشاركون في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
زوار ينظرون إلى المنحوتات الجليدية التي أنشأها المشاركون في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
زوار ينظرون إلى المنحوتات الجليدية التي أنشأها المشاركون في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
منحوتة "السمكة الذهبية" التي أنشأها أحد المشاركين في مسابقة النحت الجليدي للشباب "جليد سيبيريا الساحر"، كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
منحوتة "السمكة الذهبية" التي أنشأها أحد المشاركين في مسابقة النحت الجليدي للشباب "جليد سيبيريا الساحر"، كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
منحوتات مصنوعة من الجليد، التي أنشأها هواة النحت خارج مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
منحوتات مصنوعة من الجليد، التي أنشأها هواة النحت خارج مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
فتاة تسير بجوار جدار مصنوع من الجليد مع رسومات للأطفال مثبتة مقابل المنحوتات الجليدية المشاركة في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
فتاة تسير بجوار جدار مصنوع من الجليد مع رسومات للأطفال مثبتة مقابل المنحوتات الجليدية المشاركة في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
منحوتة من الجليد "الطائر الخيالي"، الذي أنشأه أحد المشاركين في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
منحوتة من الجليد "الطائر الخيالي"، الذي أنشأه أحد المشاركين في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
زوار ينظرون إلى المنحوتات الجليدية ويلتقطون الصور في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
زوار ينظرون إلى المنحوتات الجليدية ويلتقطون الصور في مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
منحوتة مصنوعة من الجليد، التي أنشأها هواة النحت خارج مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
منحوتة مصنوعة من الجليد، التي أنشأها هواة النحت خارج مسابقة النحت الجليدي للشباب جليد سيبيريا الساحر" كجزء من مهرجان سوريكوف للفنون الشتوية الـ18، على جسر ياريغينسكي على ضفة نهر ينيسي في كراسنويارسك الروسية.
كان المركز الأول كن من نصيب فريق Stormfrun (معهد الدولة السيبيري للفنون الذي يحمل اسم خفوروستوفسكي) صاحب تمثال “ملاك”؛ ونال المركز الثاني فريق من المعلمين اليافعين من مدرسة فنون الأطفال رقم 1 باسم "سوريكوف" وقد قدموا عملهم "الطائر الخيالي"؛ والمركز الثالث - فريق "بيونيري" (مدرسة كراسنويارسك للفنون باسم "سوريكوف") عن منحونة "الفلاحة الشابة".
أما جائزة "اختيار الجمهور" فنالها فريق من المعلمين اليافعين من مدرسة "سوريكوف" عن تمثال "الطائر الخيالي". كان هذا العمل هو الذي تم الاعتراف به باعتباره الفائز، وفقًا لنتائج التصويت الشعبي عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، تم منح جائزة خاصة من صحيفة "سيتي نيوز" في كراسنويارسك. وقد استقبلها فريق من المعلمين الشباب من مدرسة فنون الأطفال رقم 2 ومدرسة فنون الأطفال رقم 15 عن منحوتة "السمكة الذهبية".