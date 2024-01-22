https://sputnikarabic.ae/20240122/جليد-سيبيريا-السحري-منحوتات-جليدية-مكرسة-لشاعر-روسي-شهير-1085274043.html

"جليد سيبيريا السحري"... منحوتات جليدية مكرسة لشاعر روسي شهير

"جليد سيبيريا السحري"... منحوتات جليدية مكرسة لشاعر روسي شهير

"جليد سيبيريا السحري"... منحوتات جليدية مكرسة لشاعر روسي شهير

2024-01-22T13:59+0000

2024-01-22T13:59+0000

2024-01-22T13:59+0000

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ويشارك في مسابقة النحت الجليدي للشباب "جليد سيبيريا الساحر" 10 فرق يتكون كل منها من شخصين، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا. جميع النحاتين من كراسنويارسك: هؤلاء هم طلاب معهد "خفوروستوفسكي" للفنون ومدرسة "سوريكوف" للفنون / ومدرسون يافعون في مدارس فنون الأطفال.موضوع مسابقة لهذا العام - هو أعمال الشاعر والروائي الروسي الشهير ألكسندر بوشكين، بمناسبة مرور الذكرى الـ 225 لميلاد الشاعر.وتم إعداد 20 قطعة جليدية مقاس متر في مترين ووزن كل منها أكثر من طن، من أصل 20 طنا من الجليد السيبيري. وبفضل أيدي النحاتين الموهوبين، تحولت كتل الجليد هذه إلى شخصيات من قصص بوشكين للأطفال منها: "الحيوانات المجهولة"، و"الطائر الخيالي"، و"ملاك"، و"الأميرة البجعة"، و"السمكة الذهبية" وغيرها. كان المركز الأول كن من نصيب فريق Stormfrun (معهد الدولة السيبيري للفنون الذي يحمل اسم خفوروستوفسكي) صاحب تمثال “ملاك”؛ ونال المركز الثاني فريق من المعلمين اليافعين من مدرسة فنون الأطفال رقم 1 باسم "سوريكوف" وقد قدموا عملهم "الطائر الخيالي"؛ والمركز الثالث - فريق "بيونيري" (مدرسة كراسنويارسك للفنون باسم "سوريكوف") عن منحونة "الفلاحة الشابة".أما جائزة "اختيار الجمهور" فنالها فريق من المعلمين اليافعين من مدرسة "سوريكوف" عن تمثال "الطائر الخيالي". كان هذا العمل هو الذي تم الاعتراف به باعتباره الفائز، وفقًا لنتائج التصويت الشعبي عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تم منح جائزة خاصة من صحيفة "سيتي نيوز" في كراسنويارسك. وقد استقبلها فريق من المعلمين الشباب من مدرسة فنون الأطفال رقم 2 ومدرسة فنون الأطفال رقم 15 عن منحوتة "السمكة الذهبية".

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ألكسندر بوشكين، جليد سيبيريا السحري، روسيا