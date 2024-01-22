https://sputnikarabic.ae/20240122/خبير-قصف-أمريكا-لليمن-لأسباب-أيديولوجية-يعني-أنها-دولة-مارقة--1085288861.html

خبير: قصف أمريكا لليمن لأسباب أيديولوجية يعني أنها دولة مارقة

خبير: قصف أمريكا لليمن لأسباب أيديولوجية يعني أنها دولة مارقة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T13:48+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: قصف أمريكا لليمن لأسباب إيديولوجية يعني أنها دولة مارقة خبير: قصف أمريكا لليمن لأسباب إيديولوجية يعني أنها دولة مارقة

الولايات المتحدة شنت عملية ضد "أنصار الله" في البحر الأحمر لأسباب أيديولوجية. ويقول الخبير في الشأن الدولي الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:إسرائيل ترفض مجددا وقف الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى. ويقول عضو اللجنة التنفيذية في حركة "فتح"، عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي. ويقول عن هذا الباحث في الشأن الروسي أندريه أونتيكوف:مقتل العشرات في قصف أوكراني على سوق في دونيتسك. وهو ما قال عنه الباحث السياسي الدكتور غالب صالح:انسحاب حاكم فلوريدا من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

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