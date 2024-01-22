https://sputnikarabic.ae/20240122/خبير-قصف-أمريكا-لليمن-لأسباب-أيديولوجية-يعني-أنها-دولة-مارقة--1085288861.html
خبير: قصف أمريكا لليمن لأسباب أيديولوجية يعني أنها دولة مارقة
خبير: قصف أمريكا لليمن لأسباب أيديولوجية يعني أنها دولة مارقة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T13:48+0000
2024-01-22T13:48+0000
2024-01-22T13:48+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: قصف أمريكا لليمن لأسباب إيديولوجية يعني أنها دولة مارقة
خبير: قصف أمريكا لليمن لأسباب إيديولوجية يعني أنها دولة مارقة
الولايات المتحدة شنت عملية ضد "أنصار الله" في البحر الأحمر لأسباب أيديولوجية. ويقول الخبير في الشأن الدولي الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:إسرائيل ترفض مجددا وقف الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى. ويقول عضو اللجنة التنفيذية في حركة "فتح"، عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي. ويقول عن هذا الباحث في الشأن الروسي أندريه أونتيكوف:مقتل العشرات في قصف أوكراني على سوق في دونيتسك. وهو ما قال عنه الباحث السياسي الدكتور غالب صالح:انسحاب حاكم فلوريدا من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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2024
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: قصف أمريكا لليمن لأسباب أيديولوجية يعني أنها دولة مارقة
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الولايات المتحدة شنت عملية ضد "أنصار الله" في البحر الأحمر لأسباب أيديولوجية. ويقول الخبير في الشأن الدولي الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:
"إذا كانت الولايات المتحدة تعني ما صرحت به أنها قصفت اليمن لأسباب أيديولوجية، فإن ذلك يزيد من اعتقادنا بأنها دولة مارقة، ولم تعد تتساوى مع الدول المحترمة الأخرى، لأنها تعتدي على الدول تبعا لعقائدها الدينية، وليس بسبب خلافات سياسية أو اقتصادية".
إسرائيل ترفض مجددا وقف الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى. ويقول عضو اللجنة التنفيذية في حركة "فتح"، عباس زكي، في حديث لبرنامجنا:
"الحكومة الراهنة المتطرفة بقيادة نتنياهو، هي حكومة الحسم، لمنع قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، أو أن يكون هناك أي آفاق لحياة الفلسطينيين في أرضهم، لكن الشعب الفلسطيني يعي هذه الحقيقة، لذلك يقاتل ويضحي من أجل قضيته العادلة".
لافروف يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي. ويقول عن هذا الباحث في الشأن الروسي أندريه أونتيكوف:
"هذه الزيارة للوزير لافروف ليست الأولى بعد فرض عقوبات قاسية على روسيا، لكن أصبح من الواضح أنه لا يمكن تجاهل روسيا كدولة لها تأثير ونفوذ كبير على تطورات الأحداث في مختلف المناطق في العالم".
مقتل العشرات في قصف أوكراني على سوق في دونيتسك. وهو ما قال عنه الباحث السياسي الدكتور غالب صالح:
"الاشتباك قائم على أكثر من ساحة دولية لذلك نرى أن الأمم المتحدة لا تستطيع حماية المدنيين أو تشكيل لجان للتحقيق في هذه المجازر بحق المدنيين فتكتفي بالإدانة لأنها مشلولة بسبب تحول العالم للتعددية القطبية، وهي ترى أن فرنسا ترسل المرتزقة لأوكرانيا كونها عضو في الناتو وتدعم كييف ماديا وبشريا عبر المرتزقة الذين يحملون الفكر المتطرف واستخدمتهم فرنسا وبريطانيا سابقا على الساحة السورية والآن تستخدمهم ضد روسيا وهذا الأمر سيتكرر لأن عشرات الآلاف من المرتزقة هم في جيوش الناتو".
انسحاب حاكم فلوريدا من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وهو ما قال عنه الباحث في الشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد:
"هو حديث التجربة صغير السن وبعد دراسة الأمر وجد أن بإمكانه التراجع قليلا للخلف لتكون له فرص في الانتخابات بالسنوات المقبلة، كما أن ترامب هو من دعمه للوصول إلى حكم فلوريدا، وبما أنه رجل أعمال ويجيد عقد الصفقات ربما يصبح نائبا لترامب".
التفاصيل في الملف الصوتي...