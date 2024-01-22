https://sputnikarabic.ae/20240122/خبير-يكشف-سر-النشاط-الزلزالي-الكثيف-في-الجزائر-1085289535.html
خبير يكشف سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر
خبير يكشف سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر
كشف الدكتور في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل في الشبكة الوطنية، شفيق عيدي، سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T13:54+0000
2024-01-22T13:54+0000
2024-01-22T13:54+0000
مجتمع
العالم العربي
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وعلّق المتخصص في الجيوفيزياء على النشاط الزلزالي، الذي تشهده عدة ولايات في الجزائر، قائلا: "كل سنة تشهد ولاية مختلفة نشاط كثيف للزلازل. وهذا يدخل في نشاط عادي بالنسبة لموقع الجزائر من الناحية التيكتونية".وأضاف عيدي، في تصريح لـ"النهار"، أنه في بعض الأحيان يكون هناك نشاط كثيف في منطقة معينة، مشيرا إلى أنهم حاليا يتابعون هذا النشاط. و"تم بعث محطات إضافية في المنطقة لكي نرصد كل حركة صغيرة نرصدها بالشبكة الصغيرة".وتتعرض الجزائر، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية بومرداس شمالي البلاد في مايو/ أيار عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل في المنطقة.وتعرضت ولاية تيبازة غربي الجزائر، يوم الخميس، لزلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.وقبل أسبوع، ضرب زلزال، ولاية غليزان التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شمال غربي الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20240103/زلزال-بقوة-55-ريختر-يضرب-مقاطعة-إيشيكاوا-اليابانية-مجددا-1084659497.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
خبير يكشف سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر
كشف الدكتور في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل في الشبكة الوطنية، شفيق عيدي، سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر.
وعلّق المتخصص في الجيوفيزياء على النشاط الزلزالي، الذي تشهده عدة ولايات في الجزائر، قائلا: "كل سنة تشهد ولاية مختلفة نشاط كثيف للزلازل. وهذا يدخل في نشاط عادي بالنسبة لموقع الجزائر من الناحية التيكتونية".
وأضاف عيدي، في تصريح لـ"النهار"، أنه في بعض الأحيان يكون هناك نشاط كثيف في منطقة معينة، مشيرا إلى أنهم حاليا يتابعون هذا النشاط. و"تم بعث محطات إضافية في المنطقة لكي نرصد كل حركة صغيرة نرصدها بالشبكة الصغيرة".
وتتعرض الجزائر، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية بومرداس شمالي البلاد في مايو/ أيار عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل في المنطقة.
وتعرضت ولاية تيبازة غربي الجزائر، يوم الخميس، لزلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
وقبل أسبوع، ضرب زلزال، ولاية غليزان التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شمال غربي الجزائر.