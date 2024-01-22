عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240122/خبير-يكشف-سر-النشاط-الزلزالي-الكثيف-في-الجزائر-1085289535.html
خبير يكشف سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر
خبير يكشف سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر
كشف الدكتور في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل في الشبكة الوطنية، شفيق عيدي، سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر. 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T13:54+0000
2024-01-22T13:54+0000
مجتمع
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
وعلّق المتخصص في الجيوفيزياء على النشاط الزلزالي، الذي تشهده عدة ولايات في الجزائر، قائلا: "كل سنة تشهد ولاية مختلفة نشاط كثيف للزلازل. وهذا يدخل في نشاط عادي بالنسبة لموقع الجزائر من الناحية التيكتونية".وأضاف عيدي، في تصريح لـ"النهار"، أنه في بعض الأحيان يكون هناك نشاط كثيف في منطقة معينة، مشيرا إلى أنهم حاليا يتابعون هذا النشاط. و"تم بعث محطات إضافية في المنطقة لكي نرصد كل حركة صغيرة نرصدها بالشبكة الصغيرة".وتتعرض الجزائر، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية بومرداس شمالي البلاد في مايو/ أيار عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل في المنطقة.وتعرضت ولاية تيبازة غربي الجزائر، يوم الخميس، لزلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.وقبل أسبوع، ضرب زلزال، ولاية غليزان التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شمال غربي الجزائر.
https://sputnikarabic.ae/20240103/زلزال-بقوة-55-ريختر-يضرب-مقاطعة-إيشيكاوا-اليابانية-مجددا-1084659497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

خبير يكشف سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر

13:54 GMT 22.01.2024
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف الدكتور في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل في الشبكة الوطنية، شفيق عيدي، سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر.
وعلّق المتخصص في الجيوفيزياء على النشاط الزلزالي، الذي تشهده عدة ولايات في الجزائر، قائلا: "كل سنة تشهد ولاية مختلفة نشاط كثيف للزلازل. وهذا يدخل في نشاط عادي بالنسبة لموقع الجزائر من الناحية التيكتونية".
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية مجددا
3 يناير, 06:02 GMT
وأضاف عيدي، في تصريح لـ"النهار"، أنه في بعض الأحيان يكون هناك نشاط كثيف في منطقة معينة، مشيرا إلى أنهم حاليا يتابعون هذا النشاط. و"تم بعث محطات إضافية في المنطقة لكي نرصد كل حركة صغيرة نرصدها بالشبكة الصغيرة".
وتتعرض الجزائر، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية بومرداس شمالي البلاد في مايو/ أيار عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل في المنطقة.
وتعرضت ولاية تيبازة غربي الجزائر، يوم الخميس، لزلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
وقبل أسبوع، ضرب زلزال، ولاية غليزان التي تقع على مسافة 300 كيلومتر شمال غربي الجزائر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس14:07 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала