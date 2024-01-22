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https://sputnikarabic.ae/20240122/روسيا-الاجتماعات-على-أساس-صيغة-زيلينسكي-لا-معنى-لها-1085273916.html
روسيا: الاجتماعات على أساس "صيغة زيلينسكي" لا معنى لها
روسيا: الاجتماعات على أساس "صيغة زيلينسكي" لا معنى لها
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن سويسرا لا تسعى إلى إجراء اتصالات مع موسكو للمشاركة في قمة السلام بشأن أوكرانيا عام 2024، مشيرًا إلى أن... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T09:54+0000
2024-01-22T09:54+0000
العالم
روسيا
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وقال غروشكو للصحفيين: "سويسرا لا تبحث عن اتصالات. هذا هو الواقع. الاجتماعات التي يتم تنفيذها وفقا لـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، لا معنى لها ببساطة".وفي وقت سابق، ذكرت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، أن زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في وقت سابق، أن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، ومن المستحيل عقد مؤتمر سلام دون روسيا الاتحادية.وعُقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، في دافوس، قبل بدء المنتدى الاقتصادي الدولي، ولم يتمكن المشاركون فيه من بلورة موقف مشترك، حسب وسائل إعلام غربية.وأُجريت مفاوضات في كوبنهاغن، حول أوكرانيا، في نهاية يونيو/ حزيران، شاركت فيها دول مجموعة السبع وبعض دول "بريكس" وأوكرانيا نفسها، حيث تمت مناقشة طرق تنفيذ ما يسمى بـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي، والتي تعتبرها موسكو منفصلة تمامًا عن الواقع، وبعد ذلك، عقدت المملكة العربية السعودية اجتماعًا بهذا الشأن في جدة.وتتضمن "صيغة السلام" التي تروج لها كييف استعادة سلامة أراضي أوكرانيا، وتزويدها بالضمانات الأمنية الأوروبية الأطلسية وإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في "جرائم الحرب" المنسوبة إلى روسيا.وقد أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي.
https://sputnikarabic.ae/20240115/كشف-تفاصيل-نتائج-اجتماع-دافوس-حول-صيغة-السلام-بشأن-أوكرانيا-1085005074.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

روسيا: الاجتماعات على أساس "صيغة زيلينسكي" لا معنى لها

09:54 GMT 22.01.2024
© Sputnik . Valeriy Shustov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن سويسرا لا تسعى إلى إجراء اتصالات مع موسكو للمشاركة في قمة السلام بشأن أوكرانيا عام 2024، مشيرًا إلى أن "الاجتماعات" بشأن "صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي لا معنى لها.
وقال غروشكو للصحفيين: "سويسرا لا تبحث عن اتصالات. هذا هو الواقع. الاجتماعات التي يتم تنفيذها وفقا لـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، لا معنى لها ببساطة".
وفي وقت سابق، ذكرت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، أن زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وذكر رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، في وقت سابق، أن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.
وأشار وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، ومن المستحيل عقد مؤتمر سلام دون روسيا الاتحادية.
منتدى دافوس 2020 بسويسرا، 20 يناير/ كانون الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
كشف تفاصيل نتائج اجتماع دافوس حول "صيغة السلام" بشأن أوكرانيا
15 يناير, 10:28 GMT
وعُقد اجتماع حول ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، في دافوس، قبل بدء المنتدى الاقتصادي الدولي، ولم يتمكن المشاركون فيه من بلورة موقف مشترك، حسب وسائل إعلام غربية.
وأُجريت مفاوضات في كوبنهاغن، حول أوكرانيا، في نهاية يونيو/ حزيران، شاركت فيها دول مجموعة السبع وبعض دول "بريكس" وأوكرانيا نفسها، حيث تمت مناقشة طرق تنفيذ ما يسمى بـ "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي، والتي تعتبرها موسكو منفصلة تمامًا عن الواقع، وبعد ذلك، عقدت المملكة العربية السعودية اجتماعًا بهذا الشأن في جدة.
وتتضمن "صيغة السلام" التي تروج لها كييف استعادة سلامة أراضي أوكرانيا، وتزويدها بالضمانات الأمنية الأوروبية الأطلسية وإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في "جرائم الحرب" المنسوبة إلى روسيا.
وقد أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي.
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