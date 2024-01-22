عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240122/زيادة-وزنك-وشعورك-بالبرد-مؤشرات-تحذرك-من-المرض-الخفي-1085267764.html
زيادة وزنك وشعورك بالبرد مؤشرات تحذرك من "المرض الخفي"
زيادة وزنك وشعورك بالبرد مؤشرات تحذرك من "المرض الخفي"
يقول الخبراء إن زيادة الوزن والشعور بالبرد الدائم قد يكونان علامتان على وجود "حالة مرضية خفية". 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T08:45+0000
2024-01-22T08:45+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102516/40/1025164020_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_998fc51cff6c878c6585f62b972cea7d.jpg
قد تشير هذه الأعراض إلى وجود قصور في الغدة الدرقية، أي لا تنتج ما يكفي من الهرمونات، وأحيانا قد تكون بسبب الاكتئاب أو التعب.وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "أعراض قصور الغدة الدرقية غالبا ما تكون مشابهة لأعراض الحالات الأخرى، وعادة ما تتطور ببطء، لذلك قد لا تلاحظها لسنوات"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".ويمكن لانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية أن يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب. كما يمكن أن يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، إذا لم يتم علاجها.وأثناء الحمل، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل وفقر الدم لدى الأم والولادة المبكرة.وأعراض قصور الغدة الدرقية هي الإمساك وبطء الحركات وآلام في العضلات والجلد الجاف وألم وتنميل أو إحساس بالوخز في اليد والأصابع.
https://sputnikarabic.ae/20240109/اختراق-في-مرض-السكري-ابتكار-بديل-طبي-لحقن-الأنسولين-1084830479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102516/40/1025164020_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6eaf1db28c4f8e9bc7aa37f2da628a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

زيادة وزنك وشعورك بالبرد مؤشرات تحذرك من "المرض الخفي"

08:45 GMT 22.01.2024
© Fotolia / Stokketeفتاة تعاني من الأرق
فتاة تعاني من الأرق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© Fotolia / Stokkete
تابعنا عبر
يقول الخبراء إن زيادة الوزن والشعور بالبرد الدائم قد يكونان علامتان على وجود "حالة مرضية خفية".
قد تشير هذه الأعراض إلى وجود قصور في الغدة الدرقية، أي لا تنتج ما يكفي من الهرمونات، وأحيانا قد تكون بسبب الاكتئاب أو التعب.
وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "أعراض قصور الغدة الدرقية غالبا ما تكون مشابهة لأعراض الحالات الأخرى، وعادة ما تتطور ببطء، لذلك قد لا تلاحظها لسنوات"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".
تطبيق DTx أحد التطبيقات الرائدة لمساعدة مرضى السكري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
مجتمع
اختراق في مرض السكري... ابتكار بديل طبي لحقن الأنسولين
9 يناير, 16:53 GMT
ويمكن لانخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية أن يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، وخطر الإصابة بأمراض القلب. كما يمكن أن يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، إذا لم يتم علاجها.
وأثناء الحمل، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل وفقر الدم لدى الأم والولادة المبكرة.
وأعراض قصور الغدة الدرقية هي الإمساك وبطء الحركات وآلام في العضلات والجلد الجاف وألم وتنميل أو إحساس بالوخز في اليد والأصابع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس01:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала