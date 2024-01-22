https://sputnikarabic.ae/20240122/سلاح-روسي-يناور-بسرعة-المدرعات-ويضرب-بقوة-المدافع-والدبابات-1085294248.html

سلاح روسي يناور بسرعة المدرعات ويضرب بقوة المدافع والدبابات

سلاح روسي يناور بسرعة المدرعات ويضرب بقوة المدافع والدبابات

تطور روسيا أسلحة برية مختلفة كل منها يمتلك قدرات نيرانية تجعله الأفضل بين الأسلحة المشابهة في العالم، ويشمل ذلك أسلحة المدفعية بصورة عامة والمدافع ذاتية الحركة... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T17:20+0000

2024-01-22T17:20+0000

2024-01-22T17:20+0000

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ويمثل المدفع "2 إس - 31" أحد طرازات المدافع ذاتية الحركة، التي تجمع بين الكفاءة القتالية والقوة النيرانة والقدرة العالية على المناورة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وبحسب الموقع، فإن المدفع، الذي يعرف أيضا بـ"فينا"، تم تثبيته على مركبة مجنزرة برمائية من طراز "بي إم بي - 3"، مما يمنح قدرة غير محدودة على الوصول إلى أهدافه أيا كانت العوائق الطبيعية التي يمكن أن يواجهها.كما يمتلك "2 إس - 31" مدفعا من عيار 120 ملم يمكّنه من الاشتباك مع قائمة متنوعة من الأهداف الثابتة والمتحركة بنيران مباشرة، إضافة إلى قدرته على إطلاق القذائف بزاوية شبه عمودية لضرب الأهداف الموجودة خلف سواتر طبيعية.ويعني ذلك أن "2 إس - 31" يمكنه تنفيذ مهام المدفعية العادية ومدافع الهاون وهي ميزة عملياتية تجعله يصلح لجميع المهام القتالية الخاصة بأسلحة المدفعية.كما أن وجود المدفع على متن مدرعة "بي إم بي - 3" يمثل ميزة أخرى تتعلق بزمن الوصول إلى الهدف والقدرة الكبيرة على المناورة.المواصفات الفنيةويمتلك المدفع الروسي "2 إس - 31" نظام إطلاق نصف آلي يمكنه استخدام القذائف الروسية عيار 120 ملم أو أي نوع آخر من القذائف التي تصنعها دول أخرى بالعيار ذاته.ولفت الموقع إلى أن قذائف هذا المدفع تمتلك دقة عالية في إصابة الأهداف، إضافة إلى أنها تمتلك قدرة تدميرية مثل قذائف المدفعية عيار 152 ملم و155 ملم.إضافة إلى المزايا المتعلقة بالقدرات الميكانيكية التي تمكنه من اجتياز أي نوع من الموانع الطبيعية، والقدرات النيرانية التي تمكنه من توجيه قذائفه في جميع الاتجاهات والعمل كمدفع هاون عند الضرورة، فإن المدفع الروسي "2 إس - 31" يعمل في جميع الظروف الجوية بفضل أنظمة التوجيه المتطورة التي تم تصميمها لهذا الغرض.

https://sputnikarabic.ae/20230110/الأقوى-في-العالم-ما-هي-قدرات-مدفع-الهاون-الروسي-2-إس-4-1072126521.html

https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أهمية-مدافع-الهاون-في-المعارك-البرية؟-1072129931.html

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن