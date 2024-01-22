https://sputnikarabic.ae/20240122/علماء-يتوقعون-حدوث-عاصفة-مغناطيسية-في-23-يناير-1085260549.html
علماء يتوقعون حدوث عاصفة مغناطيسية في 23 يناير
علماء يتوقعون حدوث عاصفة مغناطيسية في 23 يناير
من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية جديدة من المستوى G1 (ضعيف) في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقًا للمعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمختبر علم فلك... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T05:03+0000
2024-01-22T05:03+0000
2024-01-22T05:03+0000
مجتمع
علوم
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ويبين الرسم البياني المعروض على الموقع الإلكتروني، أن الغلاف المغناطيسي للأرض سيكون مضطربًا ليلة 23 يناير، وستصل الاضطرابات إلى ذروتها عند الساعة 6:00 بتوقيت موسكو وستهدأ عند الظهر. ستتوافق قوة العاصفة مع الفئة G1، ويتم تقييم قوة العواصف المغناطيسية على مقياس من خمس نقاط. تعتبر العاصفة من مستوى G1 هي الأضعف.يمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية على الأرض، والتي بدورها تسبب اضطرابات في أنظمة الطاقة وتؤثر أيضًا على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.تتسبب العواصف الشديدة في تعطيل اتصالات الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. كما أن زيادة النشاط الشمسي يمكن أن يؤدي إلى توسيع جغرافية عمليات رصد الشفق القطبي.
https://sputnikarabic.ae/20240114/دراسة-تتوصل-إلى-إمكانية-هطول-الأمطار-باستخدام-ألواح-الطاقة-الشمسية-1084983367.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
علماء يتوقعون حدوث عاصفة مغناطيسية في 23 يناير
من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية جديدة من المستوى G1 (ضعيف) في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقًا للمعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمختبر علم فلك الأشعة السينية الشمسية التابع لمعهد أبحاث الفضاء، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد الطاقة الشمسية.
ويبين الرسم البياني المعروض على الموقع الإلكتروني، أن الغلاف المغناطيسي للأرض سيكون مضطربًا ليلة 23 يناير، وستصل الاضطرابات إلى ذروتها عند الساعة 6:00 بتوقيت موسكو وستهدأ عند الظهر. ستتوافق قوة العاصفة مع الفئة G1، ويتم تقييم قوة العواصف المغناطيسية على مقياس من خمس نقاط. تعتبر العاصفة من مستوى G1 هي الأضعف.
يمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية على الأرض، والتي بدورها تسبب اضطرابات في أنظمة الطاقة وتؤثر أيضًا على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.
تتسبب العواصف الشديدة في تعطيل اتصالات الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. كما أن زيادة النشاط الشمسي يمكن أن يؤدي إلى توسيع جغرافية عمليات رصد الشفق القطبي.