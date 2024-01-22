عربي
https://sputnikarabic.ae/20240122/غالانت-لو-توقف-حزب-الله-عن-إطلاق-الصواريخ-لن-نوقف-إطلاق-النار-حتى-يتغير-الوضع-الأمني-في-الشمال-1085285073.html
غالانت: لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ لن نوقف إطلاق النار حتى يتغير الوضع الأمني ​​في الشمال
غالانت: لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ لن نوقف إطلاق النار حتى يتغير الوضع الأمني ​​في الشمال
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه حتى لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ، فلن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضده حتى يتغير الوضع الأمني في... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T12:20+0000
2024-01-22T12:20+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg
جاء ذلك في تصريحات له نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في تل أبيب، مع استمرار تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين إسرائيل ولبنان.وقال غالانت: "حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، بعد تغير الوضع الأمني ​​على الحدود".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي. لكننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك أيضًا من خلال الوسائل العسكرية".وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240122/3-أضعاف-مقارنة-بالوضع-قبل-الحرب-تدهور-مقلق-في-الحالة-النفسية-لسكان-شمالي-إسرائيل-1085276113.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_48fdad5791b5e307167809484ed58287.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله

غالانت: لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ لن نوقف إطلاق النار حتى يتغير الوضع الأمني ​​في الشمال

12:20 GMT 22.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه حتى لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ، فلن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضده حتى يتغير الوضع الأمني في الشمال.
جاء ذلك في تصريحات له نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في تل أبيب، مع استمرار تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وقال غالانت: "حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، بعد تغير الوضع الأمني ​​على الحدود".
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
3 أضعاف مقارنة بالوضع قبل الحرب... تدهور مقلق في الحالة النفسية لسكان شمالي إسرائيل
10:04 GMT
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي. لكننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك أيضًا من خلال الوسائل العسكرية".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على خانيونس01:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала