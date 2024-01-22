https://sputnikarabic.ae/20240122/غالانت-لو-توقف-حزب-الله-عن-إطلاق-الصواريخ-لن-نوقف-إطلاق-النار-حتى-يتغير-الوضع-الأمني-في-الشمال-1085285073.html
غالانت: لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ لن نوقف إطلاق النار حتى يتغير الوضع الأمني في الشمال
غالانت: لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ لن نوقف إطلاق النار حتى يتغير الوضع الأمني في الشمال
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه حتى لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ، فلن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضده حتى يتغير الوضع الأمني في... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T12:20+0000
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جاء ذلك في تصريحات له نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في تل أبيب، مع استمرار تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين إسرائيل ولبنان.وقال غالانت: "حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، بعد تغير الوضع الأمني على الحدود".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي. لكننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك أيضًا من خلال الوسائل العسكرية".وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20240122/3-أضعاف-مقارنة-بالوضع-قبل-الحرب-تدهور-مقلق-في-الحالة-النفسية-لسكان-شمالي-إسرائيل-1085276113.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
غالانت: لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ لن نوقف إطلاق النار حتى يتغير الوضع الأمني في الشمال
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إنه حتى لو توقف "حزب الله" عن إطلاق الصواريخ، فلن يوقف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضده حتى يتغير الوضع الأمني في الشمال.
جاء ذلك في تصريحات له نقلتها صحيفة
"يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في تل أبيب، مع استمرار تصاعد التوترات الأمنية على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وقال غالانت: "حتى لو أوقف حزب الله إطلاق النار من جانب واحد، فإن إسرائيل لن توقف إطلاق النار حتى تضمن العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم، بعد تغير الوضع الأمني على الحدود".
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "إسرائيل تفضل إنهاء الصراع مع حزب الله من خلال التوصل إلى حل سياسي. لكننا نستعد لخلق وضع آمن لعودة السكان، وذلك أيضًا من خلال الوسائل العسكرية".
وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 25 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين، وأكثر من 62 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 في المئة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.