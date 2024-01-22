https://sputnikarabic.ae/20240122/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-قصف-ميناء-أسدود-في-إسرائيل-بطائرات-مسيرة-1085306271.html

فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة

فصائل عراقية مسلحة تعلن قصف ميناء أسدود في إسرائيل بطائرات مسيرة

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الثلاثاء، قصف ميناء أسدود الإسرائيلي بوساطة طائرات مسير، "تضامنًا مع قطاع غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الجيش... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة، - سبوتنيك. وأفادت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 23-1-2024، ميناء أسدود في أراضينا المحتلة (إسرائيل) بواسطة الطائرات المسيّرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في استهداف مواقع الأعداء".وأوضح البيان أن الاستهداف يأتي "في سياق استمرار مقاومتنا ضد الاحتلال، وتضامنًا مع أهلنا في غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب (الجيش الإسرائيلي) بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهدافها قاعدة أمريكية في سوريا، حيث قالت في بيان آخر: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالصواريخ للمرة الثالثة يوم الإثنين 22-1-2024، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في استهداف مواقع الأعداء".وتستمر العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ نحو إسرائيل ودخلت قواتها بلدات قريبة من القطاع، مما أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي واسر نحو 250 آخرين.ردت إسرائيل بإعلان حرب رسمي على قطاع غزة، بدأت بقصف مكثف ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.تمت هدنة دامت 7 أيام بوساطة مصرية قطرية أميركية، تم فيها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.تجددت المعارك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة منذ 1 ديسمبر 2023 بعد انتهاء الهدنة.أسفر الهجوم الإسرائيلي حتى الآن عن مقتل أكثر من 25 ألف شخص وإصابة أكثر من 60 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، ولا يزال أكثر من 7 آلاف مفقودين تحت الأنقاض.

https://sputnikarabic.ae/20240122/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهدف-قاعدة-عسكرية-أمريكية-في-سوريا-بعدة-صواريخ-1085305946.html

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