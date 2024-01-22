https://sputnikarabic.ae/20240122/فلاشة-تكشف-عنها-سرايا-القدس-تحوي-مشاهد-مزعجة-لإسرائيل-فيديو-1085285618.html

"فلاشة" تكشف عنها "سرايا القدس" تحوي مشاهد "مزعجة" لإسرائيل... فيديو

"فلاشة" تكشف عنها "سرايا القدس" تحوي مشاهد "مزعجة" لإسرائيل... فيديو

نشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر في بدايتة أحد عناصرها وهو يمسك فلاشة (ذاكرة فلاش - ذاكرة حاسوب قابلة للمسح) ويقوم بتثبيتها على حاسوب، التي تبين أنها تتضمن... 22.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-22T12:59+0000

2024-01-22T12:59+0000

2024-01-22T13:15+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

رصد عسكري

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ووفقا للتسجيل المصور، فإن "سرايا القدس" استولت على مسيّرة إسرائيلية، ومن خلالها تم معرفة جميع مناطق تموضع الجيش الإسرائيلي (المناطق التي تم تسجيلها بواسطة كاميرا المسيرة)، واستهداف النقاط التي تم تصويرها.أفادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، يوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن مقاتليها فجروا منزلاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة جنوب قطاع غزة.أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يقتحمون جلسة لجنة المال بالكنيست... فيديووتابع بيان "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين من نوع "ميركفا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس".في كمين هندسي محكم... "سرايا القدس" تفجر آليات عسكرية إسرائيلية شرقي غزة... فيديوويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20240122/غالانت-لو-توقف-حزب-الله-عن-إطلاق-الصواريخ-لن-نوقف-إطلاق-النار-حتى-يتغير-الوضع-الأمني-في-الشمال-1085285073.html

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