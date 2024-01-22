https://sputnikarabic.ae/20240122/فلاشة-تكشف-عنها-سرايا-القدس-تحوي-مشاهد-مزعجة-لإسرائيل-فيديو-1085285618.html
"فلاشة" تكشف عنها "سرايا القدس" تحوي مشاهد "مزعجة" لإسرائيل... فيديو
"فلاشة" تكشف عنها "سرايا القدس" تحوي مشاهد "مزعجة" لإسرائيل... فيديو
نشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر في بدايتة أحد عناصرها وهو يمسك فلاشة (ذاكرة فلاش - ذاكرة حاسوب قابلة للمسح) ويقوم بتثبيتها على حاسوب، التي تبين أنها تتضمن... 22.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-22T12:59+0000
2024-01-22T12:59+0000
2024-01-22T13:15+0000
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ووفقا للتسجيل المصور، فإن "سرايا القدس" استولت على مسيّرة إسرائيلية، ومن خلالها تم معرفة جميع مناطق تموضع الجيش الإسرائيلي (المناطق التي تم تسجيلها بواسطة كاميرا المسيرة)، واستهداف النقاط التي تم تصويرها.أفادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، يوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن مقاتليها فجروا منزلاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة جنوب قطاع غزة.أهالي محتجزين إسرائيليين في غزة يقتحمون جلسة لجنة المال بالكنيست... فيديووتابع بيان "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين من نوع "ميركفا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس".في كمين هندسي محكم... "سرايا القدس" تفجر آليات عسكرية إسرائيلية شرقي غزة... فيديوويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240122/غالانت-لو-توقف-حزب-الله-عن-إطلاق-الصواريخ-لن-نوقف-إطلاق-النار-حتى-يتغير-الوضع-الأمني-في-الشمال-1085285073.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, رصد عسكري
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, رصد عسكري
"فلاشة" تكشف عنها "سرايا القدس" تحوي مشاهد "مزعجة" لإسرائيل... فيديو
12:59 GMT 22.01.2024 (تم التحديث: 13:15 GMT 22.01.2024)
نشرت "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر في بدايتة أحد عناصرها وهو يمسك فلاشة (ذاكرة فلاش - ذاكرة حاسوب قابلة للمسح) ويقوم بتثبيتها على حاسوب، التي تبين أنها تتضمن الكثير من المشاهد لعمليات نفذها مقاتلوها ضد القوات الإسرائيلية.
ووفقا للتسجيل المصور، فإن "سرايا القدس" استولت على مسيّرة إسرائيلية، ومن خلالها تم معرفة جميع مناطق تموضع الجيش الإسرائيلي (المناطق التي تم تسجيلها بواسطة كاميرا المسيرة)، واستهداف النقاط التي تم تصويرها.
أفادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، يوم الخميس 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، بأن مقاتليها فجروا منزلاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة جنوب قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير منزل، تم تفخيخه مسبقًا، بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة مكونة من 30 جنديًا بعد استدراجهم للمنزل".
وأضافت: "وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
وتابع بيان "القسام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابتين من نوع "ميركفا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خان يونس".
وأشارت "القسام" في بيان سابق، بالقول: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى من أفرادها شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.